"Ich? Tanzen? Nie!" - mit diesen Worten reagierte Bernd Preuschoff anfangs, als seine Mutter dem damals Vierzehnjährigen riet, einen Tanzkurs zu besuchen. Aber er tat es dann doch, war begeistert und betrieb in der Folge Tanzen jahrelang als Leistungssport. Was Führungskräfte von Tänzern lernen können, darüber hat der umtriebige IT-Manager nicht nur das Fachbuch "Als gäbe es keine Schwerkraft" geschrieben, sondern auch in unserem Podcast "IDG Tech Talk" einiges erzählt:

Es war Preuschoff eine lang gehegte Herzensangelegenheit, seine Erfahrungen aus der Business- und Tänzerwelt in einem Buch niederzuschreiben. Zeit dafür fand der studierte Betriebswissenschaftler, als er Anfang 2020 seine Position als Senior Vice President Digital Transformation and Global Strategy bei Schwan Stabilo Cosmetics verließ und bevor er wenige Monate danach bei seinem jetzigen Arbeitgeber Uvex anheuerte. Dort ist er als Group Chief Digital Officer und Chief Executive Officer der Tochterfirma Protecting People für die digitale Transformation des Unternehmens zuständig.

Herausgekommen ist ein Fachbuch der besonderen Art: Preuschoff erzählt sehr persönlich und mit vielen konkreten Beispielen aus der Welt des Tanzleistungssports seine Einsichten und Parallelen zum Business-Leben. Balance, Team-Building beziehungsweise "Partnering", Performance, Lernen und Ergebnisse - all dies sind auch im Tanzsport wichtige Aspekte.

Vor allem das Thema wertschätzende Führung liegt Preuschoff am Herzen. So räumt der Manager auf mit dem Irrtum: "Führen heißt, den Partner von Punkt A nach Punkt B zu bewegen" oder "Nur der Führende muss lernen zu führen". Im Podcast fragt er denn auch: "Wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter agieren können, auch wenn ich nicht da bin?" oder "Wie zeigen Führungskräfte, wo die Reise hingeht?" So viel sei verraten: Körpersprache spielt auch für Führungskräfte eine wichtige Rolle. Welche, das können Sie in seinem Buch "Als gäbe es keine Schwerkraft" (Romeon-Verlag, 184 Seiten) nachlesen oder hier in unserem Podcast anhören.