Also bietet Teilnehmern am Distribution Partner Program (DPP) zusätzliche Unterstützung bei ihren Marketingkampagnen an. Der Distributor arbeitet dabei mit der Plattform Channext zusammen. Die unterstützt bisher vor allem Hersteller dabei, ihre Partner dazu zu bewegen, mehr und lauter für sie zu trommeln.

Die Möglichkeit nutzten bisher schon HP, HPE, Logitech, Canon und Samsung. Jetzt ist das für Also-Kunden auch für Apple-Produkte möglich. Dieser Service ist für DPP-Partner kostenlos.

Um ihn zu nutzen, melden sich Partner lediglich bei Also an, binden sich an Channext an und wählen die gewünschte Kampagne aus. "Die automatisierte Lösung schlägt vorgegebene Slots für die terminierte Veröffentlichung der Beiträge vor, Partner können jedoch auch individuelle Zeitpläne erstellen. Sobald diese festgelegt sind, werden die Beiträge automatisch veröffentlicht, ohne dass die Partner weitere Schritte unternehmen müssen.

Das Angebot startet mit einer Kampagne unter dem Motto "Mac does that". Zusammen mit Apple arbeitet Also bereits an weiteren Kampagnen. Sie wollen in Kürze für DPP-Partner verfügbar sein. "Unsere neuen innovativen Services im Also Distribution Partner Program helfen unseren Partnern, ihre Effizienz bei täglichen SMB-Kleinprojekten zu steigern", sagt Michael Meinert, CoC Group Lead Apple bei Also.

Bereits seit 2022 steht im DPP-Programm bei Also mit "Mein Apple Projekt" ein Service zur Verfügung, mit dem teilnehmende Partner schnell und einfach Projektpreise für Mac, iPad, Apple Watch sowie ausgewähltes Zubehör einsehen und beantragen können. Der Prozess ist in den Webshop integriert. Damit können Partnern sofort von den Projektkonditionen profitieren.

Mehr Informationen zum Marketingservice im Rahmen des Also DPP und gibt es hier. Bei Fragen steht Business Development Manager Benedikt Feiler unter dpp-de@also.com zur Verfügung.