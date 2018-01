Die Ankündigung des Wechsels an der Deutschlandspitze bei Ingram Micro hat für Aufsehen in der Branche gesorgt. Alexander Maier hat die Aufgabe von Ernesto Schmutter übernommen, der noch bis Jahresende eine beratende Tätigkeit bei den Dornachern übernehmen wird.

In einem Gespräch mit Pressevertretern hat Schmutter nun unterstrichen, dass sein Rückzug auf "persönlichen Wunsch" erfolge. Er wolle künftig "persönliche Projekte" angehen. Er werde aber der IT-Branche erhalten bleiben, so Schmutter. "Sie werden zu gegebener Zeit schon von mir hören", kündigt der ehemalige Ingram-Deutschlandchef an.

Dass Schmutter für eine Übergangszeit dem Broadliner noch beratend zur Seite steht, soll auf Wunsch von Europachef Mark Snider erfolgt sein. "Mark Snider hat mich gebeten, noch ein paar Monate zur Verfügung zu stehen", bestätigt Schmutter.



Maier will "Dinge hinterfragen"

Für Schmutters Nachfolger Alexander Maier hat dies den Vorteil, dass der Übergang nahtlos erfolgen kann. Der neue Mann an der Ingram-Deutschlandspitze schließt Veränderungen in der Organisationsstruktur nicht aus. "Ich will mir einen klaren Blick bewahren und auch Dinge hinterfragen", bekräftigt Maier. Er wolle aber seinem Team erst einmal Zeit geben. Zur Hausmesse TOP Anfang Mai will der frischgebackene Chef dann über eventuelle Veränderungen sprechen.

Auf jeden Fall hat sich Maier den Ausbau der Bereiche Advanced Solutions und Cloud Business vorgenommen. Zum einen müsse man auf technologische Megatrends wie Cloud oder Social Business reagieren, zum anderen spiele auch der Kostendruck in der Branche eine wichtige Rolle. Ein weiterer Aspekt ist für Maier auch die Bereitstellung von entsprechenden Finanzierungsangeboten.

Mit dem Ausscheiden von Ernesto Schmutter verliert Ingram einen Manager, der auch auf internationaler und europäischer Ebene sehr aktiv war. Maier glaubt jedoch nicht, dass der Einfluss der deutschen Landesgesellschaft geringer wird. So wird er in den europäischen Führungskreis bei Ingram aufrücken. In Deutschland selbst habe er "volle Gestaltungsfreiheit". Diese wolle er auch nutzen. Eine weitere Zentralisierung und Verlagerung von Funktionen, die bisher in Dornach angesiedelt sind, sei nicht geplant.