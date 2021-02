Martin W: Huff war über lange Jahre als Rechtsanwalt und Journalist. Für seine Berichterstattung über den Anwaltsmarkt erhielt er 1999 den Pressepreis des Deutschen Anwaltverein. Von 1999 bis 2001 war Huff Pressesprecher und Grundsatzreferent (Ministerialrat) im Hessischen Justizministerium.Huff ist Lehrbeauftragter an der FH Köln, an der German Graduate School in Heilbronn und Sprecher des Ausschusses Syndikusanwälte im Kölner Anwaltverein