Ab sofort agiert Barbara Frei als Executive Vice President Industrial Automation bei Schneider Electric. Sie löst hier Peter Herweck ab, der bereits am 1. Mai 2021 zum CEO bei dem Industrie-Software-Anbieter berufen wurde. Die bisherige Stelle von Barbara Frei, die des Executive Vice President Europe Operations, übernimmt Christel Heydemann, die nebenher auch noch weiterhin das Frankreich-Geschäft für bei Schneider Electric leiten soll.

Barbara Frei kam 2016 als Länderchefin Deutschland zu Schneider Electric und erweiterte im Folgejahr ihren Aufgabenbereich auf Österreich und die Schweiz (DACH). 2019 wurde sie dann schon Europachefin. Ihre Karriere in der freien Wirtschaft begann Frei bei ABB - zuerst als Entwicklungsprojektmanagerin für Motoren und Antriebe, danach bekleidete sie dort verschiedene leitende Positionen. Die Managerin hat einen Doktortitel als Maschinenbauingenieurin von der ETH Zürich und einen MBA vom IMD Lausanne. Sie ist auch Mitglied des Verwaltungsrats der Swisscom AG.

Lesetipp: Lieferschwierigkeiten bei Batterien für USV-Produkte

Christel Heydemann stieß 2014 zu Schneider Electric. Sie begann als Vice President of Strategic Alliances, 2017 wurde sie zum Executive Vice President France Operations und zum Mitglied des Executive Committee befördert. Ihre Karriere in der High-Tech-Industrie startete Christel Heydemann 1997 in der Boston Consulting Group, danach ging sie für vier Jahre zu Alcatel-Lucent Zwischen 2004 und 2014 arbeitete Heydemann bei Nokia - zuletzt als Executive Vice President Human Resources and Transformation. Sie absolvierte die französischen Elitehochschulen Ecole Polytechnique und Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Frei und Heydemann berichten direkt an Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO von Schneider Electric.

Mehr zu Schneider Electric:

Höhere Margen im Edge-Bereich

Neues KabelrinnensystemChannel-Programm für MSPs