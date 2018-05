Der französische Elektronikspezialist Schneider Electric hat das Leistungsvermögen seiner Leitungsschutzschalter nach eigenen Angaben erhöht. Die neue Generation der Multistandard-Reiheneinbaugeräte Multi 9 soll einen verbesserten Schutz vor elektrischen Fehlern bieten und die wichtigsten internationalen Normen für Industrieanwendungen erfüllen. Beispiele für diese Normen sind laut Schneider Electric UL 489, UL 1077, IEC, CCC und CSA.

Die Produkte sind für Bereiche der kritischen Versorgung, unabhängige Stromversorgungen (USVs), Rechenzentren, Heizungen, Klima- und Lüftungsanlagen, Aufzüge, den industriellen Steuerungsbau sowie für die Pumpen- und Verpackungsindustrie ausgelegt, teilte der Hersteller mit. Besonders bedeutend an den neuen Produkten sei das höhere Leistungsvermögen. So soll etwa die Ausführung in UL 489 den Bereich bis 63 A für 240 V und den Bereich bis 35 A für 240 V aber auch für 480Y/277 V mit nur einem Produkt abdecken.

Als weiteren Vorteil nennt Schneider Electric, die um 30 Prozent reduzierte Größe der Bauteile. Die aktuelle Höhe betrage nur noch 103 Millimeter. Dadurch soll der Einbau im Schaltschränken vereinfacht und der Platzbedarf verringert werden. Die neuen Multi-9-Produkte sind bereits verfügbar. Erst vor kurzem hatte der Hersteller ein neues Kabelrinnensystem vorgestellt.