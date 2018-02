Schneider Electric hat einen neuen Leistungsschalter vorgestellt, der sich besonders für den Einbau in Schaltanlagen zur Energieverteilung unter beengten Platzverhältnissen eignen soll. Nach Angaben des Herstellers ist der neue Compact NSXm zusätzlich auch etwa als Hauptschalter in Steuerschränken für den Maschinenbau einsetzbar. Dort und an anderen Stellen schützt er Stromabgänge über thermo-magnetische und elektronische Auslösemechanismen.

Der neue Leistungsschalter ist in insgesamt fünf Niveaus erhältlich, die von 16 bis zu 70 kA bei 415 Volt reichen. Laut Schneider Electric sind sie besonders schnell und einfach zu montieren. Nur zwei Schrauben sollen genügen, um sie auf einer Platte anzubringen. Ist ein Schienensystem vorhanden, wie es unter anderem in Schaltschränken und Schaltfeldern zu finden ist, dann auch per Klick.

Darüber hinaus sind die Schalter mit einem Sichtfenster in der Frontabdeckung ausgestattet, so dass schnell erkannt werden kann, welches Zubehör eingebaut ist. Als Erweiterungen bietet Schneider Electric "je nach Kundenanforderungen verschiedenartige Drehantriebe, Fernmeldung, Verriegelung, Klemmabdeckungen oder flexible Phasentrennstege" an.

Dank EverLink-Anschlüssen bleiben die Kabelverbindungen laut Hersteller "sicher und dauerhaft in Position". Auch sollen sich so mechanische Verformungen verhindern und eine wartungsfreie Kontaktierung sicherstellen lassen. Kabel können mit einem Presskabelschuh oder direkt an eine Sammelschiene angeschlossen werden. Die zugehörigen Datenblätter, Benutzerhandbücher und weitere Produktinformationen lassen sich auch direkt per QR-Code abrufen.

