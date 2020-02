Die beiden Netzwerkhersteller Schneider Electric und Cisco Systems intensivieren ihre Zusammenarbeit. Ihr Ziel ist es nach eigener Aussage, zuverlässige und sichere On-Premise-Anwendungen wieder näher an entfernte Orte zu bringen, an denen ja ebenfalls zahlreiche Daten entstehen und zudem verarbeitet und gespeichert werden müssen. Auf der Cisco Live, die Ende des vergangenen Monats in Barcelona stattfand, präsentierten die beiden Partner eine gemeinsame Edge-Computing-Lösung.

Sie besteht aus der hyperkonvergenten Infrastrukturlösung (HCI) HyperFlex Edge von Cisco und dem 6U Wall Mount EcoStruxure Micro Data Center von Schneider Electric. Dieses Minirechenzentrum kann zum Beispiel weit oben an einer exponierten Wand befestigt werden, so dass es nicht nur platzsparend untergebracht ist, sondern auch nur unter erschwerten Bedingungen von Angreifern physisch manipuliert werden kann. Dank der integrierten Filtersysteme kann es zudem in staubigen Umgebungen eingesetzt werden.

Langjährige Technologiepartner

"Cisco und Schneider Electric sind seit mehr als 15 Jahren Technologiepartner", erläutert Rob McKernan, Senior Vice President bei Schneider Electric. Die erweiterte Zusammenarbeit soll auch die Channel-Partner der beiden Unternehmen dabei unterstützen, "erstklassige, vorintegrierte IT-Systeme bereitzustellen, die zuverlässig und wie geplant arbeiten". Gerade im Edge-Bereich sei Verfügbarkeit von hoher Bedeutung, so McKernan weiter.

Nach Angaben von Schneider Electric ermöglicht die spezielle 6U-Halterung eine "sichere Wandmontage von großen und schweren Edge-Servern, Netzwerkgeräten und USV-Systemen". Von Cisco zertifizierte spezielle Schockverpackungen sollen es zudem ermöglichen, aktive IT-Komponenten für schnelle und standardisierte Implementierungen vorzuinstallieren.

Die neue Lösung soll aber erst im Laufe dieses Jahres kommerziell verfügbar sein. Preise wurden noch nicht genannt.