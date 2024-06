"In den vergangenen Monaten gab es im deutschen TK-Channel einige Verwerfungen, und viele Fachhändler sind jetzt auf der Suche nach einem zuverlässigen Herstellerpartner, der ihnen mit zeitgemäßen Produkten die Wachstumspotenziale der Cloud-Telefonie erschließt", erklärt Starface-Geschäftsführer Jürgen Signer. "In diesem spannenden Umfeld wollen wir natürlich für Starface den Hut in den Ring werfen - nicht nur, weil wir ein attraktives und breites Portfolio bieten, sondern auch, weil wir es neuen Partnern leicht machen, mit uns durchzustarten."

Deshalb greift der Hersteller das bereits bewährte Konzept der "Partner werden Woche" 2024 erneut auf. "Eine kompakte Zertifizierung schafft alle Voraussetzungen, um unsere Anlagen als Starface Certified Partner in der Cloud- und der On-Premises-Variante zu vermarkten", sagt Signer dazu.

Wie in den Vorjahren setzt sich die Schnell-Zertifizierung aus einem Online- und einem Vor-Ort-Bestandteil zusammen. Die frisch zertifizierten Partner können sich dann direkt im Anschluss bei der "Starface Com.vention" im Europapark Rust mit der Starface-Community und den Experten des Herstellers austauschen.

Die "Partner werden Woche" beginnt mit einem halbtägigen Online-Training zum "Starface Starter". Das muss spätestens bis zum Freitag, den 20.9. absolviert werden. Nach Absolvieren des Starter-Trainings werden die Teilnehmer als Starface-Partner akkreditiert und sind berechtigt, die Lösungen von Starface zu vermarkten.

Ablauf der "Partner werden Woche" von Starface

Am Montag, 23.9. und Dienstag, 24.9. findet in Karlsruhe das "Starface Certified Training" statt. Am Starface-Hauptsitz steigen die Teilnehmer tiefer in die Installation und Administration der Anlagen ein und erfahren mehr über deren Features und typische Use Cases.

Anschließend lockt am Mittwoch, 25.9. und Donnerstag, 26.9. die Teilnahme an der Starface Com.vention 2024. Sie ist optional - aber eine gute Gelegenheit für neue Partner, sich von Anfang an eng in das Ökosystem und die Community zu integrieren. Außerdem haben sie dort die Möglichkeit, das Gelernte bei Vorträgen und Workshops zu vertiefen und erhalten praxisnahe Tools und Tipps für die Vermarktung der UCC-Plattformen.

Informationen zur "Partner werden Woche 2024" und eine Anmeldemöglichkeiit finden Interessierte hier. Teilnehmer an der Aktion erhalten auf die kostenpflichtige Zertifizierung zum "Starface Certified Partner" einen Discount von 100 Euro.

