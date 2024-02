Die neue B3-Serie des taiwanischen Herstellers AOC, eine Tochter des chinesischen Herstellers TPV Technology, besteht aus je zwei Modellen mit 23,8 Zoll und 27 Zoll. Ihnen gemeinsam ist ein IPS-Panel, die Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln, eine Bildwiederholrate von 100 Hz sowie USB-C-Konnektivität mit Power Delivery. Neben der Bildschirmgröße unterscheiden sie sich technisch nur noch durch einen höhenverstellbaren Fuß.

Konnektivität auf den neuesten Stand gebracht

Alle Monitore bieten einen USB-C 3.2-Anschluss mit 5 Gbit/s Transfergeschwindigkeit. Der Port unterstützt sowohl 65 Watt Power Delivery, als auch den DisplayPort Alt-Modus. Damit kann ein kompatibler Laptop gleichzeitig mit Strom versorgt werden und Videosignale transportieren. Zwei zusätzliche USB-A 3.2 Buchsen sind für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder externe Laufwerke vorgesehen, auf die ein per USB-C angeschlossener Rechner Zugriff hat.

Das Besondere an der B3-Serie ist die 100 Hz Bildwiederholrate, die ein deutliches Upgrade gegenüber Standardmonitoren mit 75 Hz darstellt. Dadurch werden schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm sichtbar flüssiger, was besonders bei großen Tabellen, Animationen und Videos von Vorteil ist. Selbst beim Scrollen durch eine Website oder einen Social-Media-Feed macht sich die Verbesserung bemerkbar, heißt es weiter aus der Europazentrale in Amsterdam.

Frischer Wind für den Arbeitsplatz

Das will AOC mit der B3-Serie durch ein schlankes, schmales Design erreichen. Sie sollen nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch zu Multi-Monitor-Setups passen. Die Herstellerempfehlung reicht daher von professionellen Umgebungen, wie gemeinschaftliche Arbeitsbereiche bis hin zum Börsenparkett und überall dort, wo eine nahtlose Integration mehrerer Bildschirme benötigt wird.

Aber auch als Einzelgerät im Homeoffice oder für KMUs empfiehlt AOC die B3-Serie. Ausgestattet mit LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie, sollen die Augen bei langer Bildschirmarbeit geschont werden. Während die Modell 24B3CA2 und 27B3CA2 einen Standardfuß für Neigung besitzen, sind die Modelle 24B3CF2 und 27B3CF2 zusätzlich auch höhenverstellbar. Mittels der 100 x 100 VESA-Aufnahme kann das Gerät an flexible Multiscreen-Lösungen oder an Wandhalterungen montiert werden.

Alle vier Modelle verfügen über eine Reaktionszeit von 4 ms (GtG) sowie 1 ms MPRT (Motion Picture Response Time) und Adaptive-Sync für variable Bildwiederholraten. Dies ergibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Anforderungen an die Produktivität im Büro und denen für gelegentliches Gaming oder Videostreaming. Das interne Netzteil sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz, ebenso wie die zwei integrierten 2-Watt-Lautsprecher. Ein HDMI-1.4-Eingang für PCs ohne USB-C Port ist freilich ebenso vorhanden.

Preise und Verfügbarkeit

Die AOC-B3-Serie ist ab sofort verfügbar. Der Preise für den höhenverstellbaren AOC 24B3CF2 beträgt 179 Euro, das Modell 24B3CA2 kostet 169 Euro. Für den AOC 27B3CF2 sind 199 Euro fällig, für den AOC 27B3CA2 189 Euro - jeweils unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Sie werden umweltfreundlich in einer gepolsterten Papierverpackung geliefert. Weitere Details finden sich unter den Links zu den Modellen.

