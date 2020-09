Wann die große Keynote stattfindet, in deren Rahmen Apple jährlich die neueste iPhone-Generation vorstellt, ist noch nicht bekannt. Doch laut Jon Prosser müssen Fans zumindest auf einige neue Apple-Produkte nicht mehr lange warten. Laut Prosser stellt Apple am 08. September mindestens ein neues iPad und die neue Apple Watch Series 6 vor.

Jon Prosser hat sich in den letzten Monaten einen Namen gemacht, indem er Release-Termine und Details über neue Apple-Produkte korrekt vorhergesagt hat. Neben dem etablierten Apple-Analysten Ming Chi Kuo gehört er aktuell zu den zuverlässigsten Informanten für alle Neuerungen aus Cupertino.

In einem Tweet kündigt Prosser nun an, dass am 08. September zwischen 09:00-12:00 Uhr Eastern Time Zone (15:00-18:00 Uhr deutscher Zeit) "etwas" auf Apples Website passieren werde. Ob es sich dabei tatsächlich um ein Event handelt, oder lediglich neue Produkte dem Shop hinzugefügt werden, wird aus dem Tweet nicht deutlich. Allerdings erklärte Prosser in einem anderen Tweet, dass die neue Apple Watch und mindestens ein neues iPad in genau dieser Woche veröffentlicht werden, und zwar mit einer einfachen Pressemitteilung. Sollte das stimmen, wird es wohl kein Event geben.

Für Apple wäre das ein ungewöhnlicher Schritt, da vor allem die Apple Watch im Regelfall im Rahmen der großen Herbst-Keynote vorgestellt wird.

"Appletrack" geht davon aus, dass zwei iPads neben der Apple Watch vorgestellt werden. Demnach soll sowohl das iPad Air, als auch das günstige "normale" iPad aktualisiert werden. (Macwelt)