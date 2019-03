Mit einer Nintendo Wii Sports startete Ebay Deutschland am 26. Februar 2009 sein Dealsprogramm "Ebay Wow!". Seit nunmehr zehn Jahren bietet der Online-Marktplatz unter Ebay.de/deals täglich wechselnde Aktionsangebote. Insgesamt wurden in dieser Zeit über 23.000 Deals angeboten, die mehr als 16 Millionen Mal verkauft wurden. Der umsatzstärkste Deal war im November 2018 mit über 1,6 Millionen Euro ein Original Xiaomi S50 Roborock Robot Vacuum Cleaner 2. Wenn die Deals täglich um 8:00 Uhr starten, schlagen die ersten Schnäppchenjäger auch direkt von unterwegs zu: 70 Prozent des Traffics auf der Dealsseite wird mobil generiert.

Seit 2017 gilt für alle Angebote des Deals-Programms die Ebay Tiefpreisgarantie: Findet ein Käufer einen gekennzeichneten Artikel bei einem der definierten Wettbewerber zu einem günstigeren Preis, so erhält er nach Meldung beim Ebay-Kundenservice einen Gutschein über die Preisdifferenz, plus 10 Prozent der Differenz.

Neue Vorteile bei Ebay Plus

Ähnlich wie "Ebay Wow!" ist auch das Premiumprogramm Ebay Plus eine in Deutschland entstandene Entwicklung des Online-Marktplatzes. Nun bietet das E-Commerce-Unternehmen Mitgliedern des Premiumservices Ebay Plus einen weiteren Vorteil: Ab sofort erhalten Ebay Plus-Kunden für alle Käufe bei Ebay.de, die per PayPal, Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung bezahlt werden, pro einem Euro Kaufpreis des Artikels je einen Ebay Plus-Punkt auf ihr Konto gutgeschrieben. Dies gilt auch für Artikel, die nicht mit Ebay Plus gekennzeichnet sind. Versandkosten sind von der Berechnung ausgenommen. Im Rahmen von Sonderaktionen können zudem weitere Punkte gesammelt werden.

Sobald mindestens 500 Plus-Punkte gesammelt wurden, können Ebay Plus-Mitglieder die Punkte gegen einen Ebay-Gutschein oder zukünftig gegen weitere attraktive Prämien einlösen. 500 Punkte entsprechen dabei einem Gutscheinwert von 5 Euro. Der Gutschein kann innerhalb von 30 Tagen bei der Kaufabwicklung eines Artikels auf Ebay.de eingelöst und gegen die Gesamtsumme des Kaufs verrechnet werden. Maximal können 25.000 Punkte gesammelt werden. Ist diese Grenze erreicht, werden neue Punkte erst gutgeschrieben, sobald vorhandene Punkte eingelöst wurden.

Die Ebay Plus-Punkte erweitern das Premium-Programm Ebay Plus. Für eine jährliche Gebühr von 19,90 Euro bietet es seinen Mitgliedern zahlreiche Vorteile, darunter einen kostenlosen Premiumversand und Rückversand, einen Premium-Kundenservice, die kostenfreie Elektrogarantie Powered by AXA Partners sowie exklusive Ebay Plus-Angebote.