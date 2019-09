Bei Dark Themes geht es um die Anzeigefarben von Flächen und Fenstern in Betriebssystemen. Sie werden von hellen in dunkle Farben geschaltet. Gleichzeitig wechselt der Text zu Weiß, um dank des Kontrasts möglichst gut lesbar zu sein. Neben einer veränderten Optik sollen Dark Themes auch Geräteakkus sowie die Augen schonen. Klingt plausibel. Denn helles Licht sticht nicht nur in den Augen, sondern benötigt auch mehr Energie. Doch stimmt das wirklich?