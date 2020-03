02.03.2020

Leichter austauschbare Akkus, Video-Streaming nicht immer in höchster Auflösung und Öko-Wegweiser beim Online-Shopping: Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Digitalisierung umweltfreundlicher machen. Der global steigende Datenverbrauch könne ohne Steuerung zum "Brandbeschleuniger für den Klimawandel" werden, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. 2025 könne er Prognosen zufolge beim Treibhausgas-Ausstoß mit dem weltweiten Autoverkehr gleichziehen. Die Digitalisierung könne aber auch helfen, Klima- und Umweltschutz voranzubringen.