In zwei Channel-Workshops hat ChannelPartner bereits sehr intensiv mit Herstellern und auf IT-Security fokussierten Systemhäusern diskutiert, wie und in welchen Dimensionen der Begriff "Cyber-Resilienz" den IT-Security-Markt verändert. Nun gehen wir einen Schritt weiter und befassen uns mit dem Thema "Schutz der digitalen Identitäten".

Die Covid-19-Pandemie hat uns die Problematik gestohlener digitaler Identitäten sehr deutlich vor Augen geführt: Im Namen der von der Krise betroffenen Selbständigen haben Cyber-Kriminelle Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt und ließen sich das Geld auf ihre Konten überweisen. Andere Betrüger haben E-Mails mit brisanten Inhalten wie "Echtzeit-Corona-Karte mit Infizierten in Ihrer Nähe" oder "Ihre Bankfiliale bleibt geschlossen, bitte überprüfen Sie ihre Online-Zugangsdaten" verschickt, um an Nutzerkennung und Passwort der mit diesen Phishing-Mails bombardierten User zu gelangen.

Professionell betriebene IAM- und PAM-Systeme (Identity & Privileged Acces Management) machen es Cyber-Kriminellen so gut wie unmöglich, den Zugriff auf Zugangsdaten zu erhalten.

Wie der Channel davon profitieren kann, diskutieren wir am Dienstag, den 10. November 202, ab 10:00 Uhr online in kleiner Runde mit Systemhausvertretern. Seien Sie dabei und melden Sie sich als IT-Dienstleister für diesen IAM/PAM-Workshop an. Das ist eine einzigartige Gelegenheit zum Austausch untereinander und mit Vertretern der IAM-Anbieter CyberArk, Wallix und RSA.

Agenda des digitalen IAM/PAM-Workshops am 10. November 2020:

10:00 Uhr: Begrüßung (Dr. Ronald Wiltscheck, Chefredakteur ChannelPartner)

10:20 Uhr: Impuls-Keynotes

10:40 Uhr: Diskussion & Fragen (Moderation: Peter Marwan, Redakteur ChannelPartner)

Folgende Themen werden dabei angesprochen:

- Vorteile und Gefahren von Single-Sign-On-Lösungen

- Wie erhöhen IAM- und PAM-Systeme die Produktivität in den Unternehmen?

- Was kann der Channel beim Vertrieb und bei der Implementierung von IAM- und PAM-Systemen leisten?

- Welche Unterstützung braucht er dafür von den Herstellern?

- Wo liegen derzeit die größten Geschäftschancen?

- Welche Lehren kann der Channel aus der Corona-Krise ziehen?



11:30 Uhr: Ende der Veranstaltung

