Schwarz Digits, die IT-Division der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland), hat wieder einen neuen Vertriebspartner gewonnen. Nach Bechtle und der Datagroup arbeitet auch Adesso mit dem schwäbischen IT-Konzern zusammen.

Das Dortmunder Systemhaus wird die Schwarz-eigene Cloud-Infrastruktur "StackIT" und die von dem Lidl-Konzern erworbene Security-Lösung "XM Cyber" seinen Kunden anbieten.

Ziel der Partnerschaft ist es, eine souveräne deutschen Cloud-Infrastruktur für Unternehmenskunden zu etablieren. Alle bei StackIT gehosteten Daten befinden sich ausschließlich in Deutschland und Österreich. Aus dieser deutsch-österreichischen Cloud heraus wird Adesso seine Kunden auch mit Managed Services versorgen.

Ebenfalls auf dieser Plattform sollen datengetriebene Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen mit komplexen Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt und ihnen dort zur Verfügung gestellt werden. Da geht es zum Beispiel um den öffentlichen Sektor oder das Gesundheitswesen.

Als Basis dient dabei auch eine in Deutschland entwickelte Technologie, die GenAI-Lösung des Start-ups Aleph Alpha. Dafür rücken beide Unternehmen auch räumlich enger zusammen: So plant Adesso einen neuen Standort am Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) in Heilbronn zu eröffnen, unweit des Hauptsitzes der Schwarz Gruppe in Neckarsulm.

"Aleph Alpha besticht durch transparente und nachvollziehbare Anwendungen der Künstlicher Intelligenz", sagt Rolf Schumann, Co-CEO bei Schwarz Digits und CDO der Schwarz Gruppe. "Aleph-Alpha-Modelle auf unserer souveränen deutschen Cloud zu hosten ist daher herausragend, wenn es um digitale Souveränität 'Made in Germany' geht. Mit Adesso haben wir einen starken Partner gewonnen, der uns bei dieser Entwicklung unterstützt."

Mark Lohweber, Vorstandsvorsitzender von Adesso, setzt sich ebenfalls für IT 'Made in Germany' ein: "Die IT-Lösungen der Schwarz Gruppe sind nicht nur vertrauenswürdig, sondern wirklich souverän nach den höchsten deutschen Standards. Das macht sie attraktiv für zukunftsweisende gemeinsame Projekte, vor allem in der Verbindung mit Aleph Alpha. Wir freuen uns über die Partnerschaft und sind uns sicher, damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Digitalisierung Deutschlands zu leisten."

Im Bereich Cyber-Security erweitert Adesso sein Portfolio an Sicherheitslösungen um "XM Cyber", ein digitales Abwehrbollwerk der neuesten Generation. Anders als viele anderen Breach-and-Attack-Simulationslösungen (BAS) identifiziert "XM Cyber" alle möglichen Angriffspfade und sorgt dafür, dass Gegenmaßnahmen passend dazu priorisiert werden. Seit Kurzem setzt Adesso "XM Cyber" selbst ein.



