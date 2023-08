Die 1stQuad Solutions AG wurde 2009 in der Schweiz gegründet. Derzeit beschäftigt der IT-Dienstleister in Bern, Zürich und Brno (Tschechien) etwa 40 Personen. Der Microsoft-Gold-Partner entwickelt auch eigene Business-Apps und hat sich mit seinem Collaborations-Know-how einen exzellenten Ruf im Schweizer Markt erarbeitet.

Zu den Kunden des ISVs zählen unter anderem das Schweizer Bahnunternehmen BLS AG, ein Mischkonzern mit über 3.000 Mitarbeitern in 20 Ländern, die Swiss Air-Tochter Edelweiss Air, der Flughafen Zürich und ein Schweizer Energieversorger.

So freut sich Fernao Schweiz-CEO Vanja Rohr zurecht über den Zukauf: "Die Expertise der 1stQuad erweitert das bestehende Portfolio der gesamten Fernao Gruppe perfekt und bietet unseren Kunden ein umfangreiches IT- und Digitalisierungserlebnis". Mit der Somnitec AG bildet 1stQuad nun einen starken Zweig der Fernao-Familie in der Schweiz.

Das gefällt auch Michael Hofer, dem Gründer und CEO der 1stQuad Solutions AG: "In einer sich ständig wandelnden IT-Landschaft eröffnen sich uns nun neue Möglichkeiten. Wir bringen unsere Expertise ein und profitieren von der Breite und dem Knowhow der Fernao-Gruppe." Laut dem Firmengründer ist das ein Mehrwert für Kunden, Partner und Mitarbeiter der 1stQuad Solutions AG.

Mit der neuesten Akquisition ist die Fernao Gruppe nun mit über 670 Mitarbeitern an 25 Standorten in sechs Ländern (Deutschland, Schweiz, China, Kanada, Großbritannien und Tschechien) vertreten.



