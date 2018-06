IT-Dienstleister T-Systems plant einen massiven Stellenabbau. Bis zum Jahr 2020 sollen insgesamt über 10.000 Stellen gestrichen werden, 6.000 davon in Deutschland. Das wäre der gravierendste Kahlschlag innerhalb der Deutschen Telekom seit zwei Jahrzehnten. Derzeit beschäftigt T-Systems weltweit rund 37.000 Mitarbeiter, etwa 18.000 in Deutschland. Von den rund 230 Niederlassungen hierzulande sollen künftig nur noch etwa 20 erhalten bleiben. Diese Pläne hat der seit Anfang Januar dieses Jahres amtierende T-Systems-Chef Adel Al-Saleh am 21.Juni auf einer Mitarbeiterversammlung in Bonn bekannt gegeben.

Der Stellenabbau solle in drei Phasen erfolgen und noch in diesem Jahr beginnen, berichtete das "Manager Magazin" unter Berufung auf einen Firmensprecher. Demnach sollen zunächst 2000 Stellen auf Management- und Verwaltungsebene gestrichen werden. Weitere 2.000 Arbeitsplätze würden von dort an andere Standorte wie Indien und die Türkei verlagert, die übrigen betroffenen Arbeitsplätze in Deutschland sollen durch Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse wegfallen. Insgesamt will der Konzern mit den Stellenstreichungen 600 Millionen Euro einsparen, so das Wirtschaftsmagazin. Einen Großteil davon wolle die Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom in Wachstumsfelder wie Cloud-Dienste und IT-Sicherheit investieren, hieß es.

Gewerkschaft: Stellenabbau eine Gefahr für T-Systems

Arbeitnehmervertreter kritisierten die geplanten Maßnahmen als unverantwortlich und gefährlich für den Fortbestand des T-Systems-Geschäfts. Statt das Unternehmen neu und zukunftssicher auszurichten, würden "wieder einmal einfallslose Sparprogramme, Standortkahlschlag und eine massive Arbeitsplatzvernichtung stattfinden", monierte die Gewerkschaft Verdi. "Das neue T-Systems-Management ist offensichtlich nicht in der Lage oder nicht willens, tragfähige und ausgewogene Lösungen zu finden", sagte IT-Bundesfachgruppenleiter der Gewerkschaft, Michael Jäkel.

Der neue T-Systems-Chef war zu Jahresanfang als Sanierer angetreten und hatte gleich mit den Umbauvorbereitungen begonnen. Was der Mutterkonzern von Al-Saleh erwartet, hatte Telekom-Chef Timotheus Höttges bereits im vergangenen Jahr bei seiner Begrüßung durchblicken lassen: "Ob Einstellung, Haltung oder Know-how, er bringt alles für die Aufgabe mit. Adel hat bewiesen, dass er Unternehmen auf Kurs bringen kann." Indirekt bestätigte Höttges damit die Gerüchte, wonach er für T-Systems nach einem Sanierer gesucht habe, weil die Großkundensparte seit Jahren Verluste schreibt.

Al-Saleh zieht schonungslos Bilanz

Und Al-Saleh legte gleich los. Bereits im Februar begann es zu rumoren. In einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter ging der neue T-Systems-Boss hart mit seinen Vorgängern ins Gericht. Umsätze und Auftragseingänge seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Er kritisierte die Komplexität des Geschäfts sowie veraltete und schwerfällige Strukturen, die zu Mehrkosten und Produktivitätseinbußen geführt hätten. Die hauseigenen Angebote seien nicht standardisiert genug, die Organisation insgesamt zu träge, monierte der Manager. Zwar gebe es innovatives Potenzial im Unternehmen, doch gelinge es derzeit nicht Kapital daraus zu schlagen. Die Telekom-Tochter habe sich in der Vergangenheit zu sehr mit sich selbst beschäftigt und darüber die Kundenbedürfnisse vernachlässigt.

Bereits damals sickerten erste Details der Umbaupläne durch. Demnach sollte das Geschäft in zwei Teile aufgespalten werden, die jeweils als selbständige Einheiten agieren sollen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf interne Quellen bei T-Systems. In dem einen Bereich soll das klassische Outsourcing und das IT-Service-Geschäft gebündelt werden. Die andere Sparte soll sich um Zukunftsthemen kümmern, beispielsweise die Digitalisierung in den Branchen, autonomes und vernetztes Fahren oder E-Health. Innerhalb dieser Einheiten soll das Geschäft zudem in verschiedene Einzelbereiche und -Portfolios unterteilt werden. So soll es einfacher werden, Transparenz im jeweiligen Business zu gewinnen. Außerdem erhofft sich Al-Saleh offenbar davon, schneller Schieflagen zu erkennen und frühzeitig die Reißleine ziehen zu können.

Portfolio-Strategie soll neue Geschäfte eröffnen

Im April konkretisierte der Chef seine Pläne. T-Systems bilde eine neue integrierte Einheit für digitale Lösungen in Deutschland, hieß es zum Start der Hannover Messe. Der neue Portfolio-Bereich mit 4800 Mitarbeitern bündele die Kompetenzen dreier bestehender Einheiten: der Management- und Technologieberatung Detecon, des Digitaldienstleisters T-Systems Multimedia Solutions und der digital ausgerichteten Bereiche der T-Systems Global Systems Integration.

Das Angebot ist Teil der Portfolio-Strategie von T-Systems, die der neue CEO zum Start der Hannover Messe vorstellte. Ziel sei es, Kunden Digitalisierungslösungen für unternehmensspezifische Anforderungen anzubieten. Das Spektrum reiche dabei von der Beratung über Co-Innovation bis hin zur Entwicklung technischer Lösungen, deren Integration und den Betrieb. Auf jede Kundensituation würden flexible und agile Teams zugeschnitten, die interdisziplinär zusammenarbeiten sollen, so der Anspruch des Dienstleisters an sich selbst.

"Wir gehen mit unseren Kunden in die digitale Zukunft", sagte Al-Saleh vor zwei Monaten. "T-Systems verfügt über einen Kundenstamm mit weltweit renommierten Unternehmen. Sie vertrauen uns bei Netz-, IT- und Sicherheitslösungen und bauen mit uns ihr Geschäft digital um. Darauf richten wir unsere Strategie neu aus." Insgesamt werde T-Systems mit elf Portfolio-Einheiten arbeiten. Auf der Messe wurden zunächst fünf Produktgruppen des Digitalgeschäfts herausgestellt: Digital Solutions, SAP, Public Cloud, Internet der Dinge und Sicherheit. "Diese Portfolio-Elemente sind für unser Wachstum in der Zukunft wichtige Treiber", sagte Al-Saleh.

T-Systems soll seinen Teil zum Wachstum beittagen

Die Erwartungen der Konzernmutter sind klar. "Alle Einheiten des Konzerns sollen zum Wachstum beitragen", stellte CEO Höttges im Mai klar. Man setze auf die Wachstumsfelder von T-Systems wie Internet der Dinge, Cloud und Sicherheitslösungen. Für diese Bereiche erwarte T-Systems bis 2021 deutliches Wachstum. Damit soll das stagnierende oder leicht rückläufige klassische Telekommunikations- und IT-Geschäft von T-Systems überkompensiert werden und die Einheit wieder auf Wachstumskurs kommen, hieß es.

Der Druck, T-Systems auf Erfolgskurs zu führen, ist hoch. "Der Auftragseingang unseres operativen Segments Systemgeschäft entwickelte sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr stark rückläufig und lag damit deutlich unter unseren Erwartungen", hieß es im Geschäftsbericht der Deutschen Telekom für das Jahr 2017. Mit ein Grund für den geringeren Auftragseingang sei die Tatsache, dass sich der Markt weg vom klassischen IT-Geschäft hin zum Cloud- und Digitalisierungs-Business entwickelt habe, womit auch kürzere Vertragslaufzeiten verbunden seien.

Klassisches Outsourcing gerät immer stärker unter Druck

Auf der einen Seite geht also das Geschäft bei den langfristigen, eher klassischen Outsourcing-Verträgen zurück, auf der anderen Seite legt der Markt für Cloud Computing zu. Der Wettbewerbs- und Preisdruck halte in allen Teilmärkten des operativen Segments Systemgeschäft an, konstatierten die T-Systems-Verantwortlichen. Grund dafür seien zum einen Wettbewerber wie BT Global Services, Orange Business Services und NTT Communication im Telekommunikationsmarkt und IBM, Atos und Capgemini im IT-Segment; zum anderen sei vor allem das IT-Segment durch Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Google und Salesforce unter Preisdruck geraten.

Ob es Al-Saleh gelingt, die Großkundensparte wieder in die Spur zu setzen, bleibt abzuwarten. Seine kompromisslosen Vorgehensweisen kommen jedenfalls in der Belegschaft nicht gut an, wie sich schon kurz nach seinem Start offenbarte. Dabei geht es offenbar auch um den Kommunikationsstil und persönliche Eitelkeiten: "Wir sind von der Art und Weise, die Mitbestimmungsgremien links liegen zu lassen und die bei weitem nicht in ausreichender Tiefe vorgestellten Ideen jetzt durchzupeitschen, im höchsten Maß verstimmt", schimpften die Verdi-Vertreter bereits im Februar dieses Jahres. "Falls dies die Vorboten eines neuen Management-Stils sind, werden wir uns der ruppigeren Herangehensweise des Arbeitgebers bei unseren Reaktionen anpassen müssen."