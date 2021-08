Die Corona-Pandemie galt 2020 als Katalysator für die beschleunigte Digitalisierung. Heute arbeiten Unternehmen daran, diesen Schwung mitzunehmen und das Momentum weiter hochzuhalten. Neben einer Vielzahl an Herausforderungen ist das "Arbeiten von überall" sicherlich die größte Veränderung, mit der Unternehmen weiterhin zurechtkommen müssen. Remote Work ist die neue Norm, plötzlich hat jedes Unternehmen mehrere "Standorte": Wohnungen, Terrassen, Cafés oder Gemeinschaftsräume sind die neuen Büros.

Das Konzept fester Standorte hat sich dadurch stark verändert und mit ihr die IT-Herausforderungen. Während man auch zuhause die gleichen Applikationen und Ordner nutzt, so sind doch der Zugriff auf diese und die damit verbundenen IT-Sicherheitsherausforderungen andere. Das erhöht wiederum den Druck auf Unternehmen, ihre WAN- und Sicherheitsarchitekturen zu überdenken und anzupassen.

Viele Unternehmen hatten zunächst lediglich versucht, ihre alten Router- und Firewall-zentrierten Infrastrukturen zu strecken. Allerdings fehlten diesen die nötige Flexibilität sowie der Speed für solche moderne Anwendungen, welche hauptsächlich in der Cloud gehostet werden. Folglich stieg die Nachfrage nach einem auf einer Cloud-first-Architektur basierendem SD-WAN stark an. Aber wie können Channel-Partner diese hohe Nachfrage nun für sich nutzen? Und worauf sollten sie achten, wenn es darum geht, potenzielle Kunden zu identifizieren?

Ein neues Konzept für SD-WAN

Einer der Hauptvorteile von SD-WAN ist, dass es das Netzwerk auf die gewünschten Ergebnisse des Unternehmens ausrichtet. Das Netzwerk wird also um die Anforderungen des Unternehmens herum aufgebaut, während die Software ein flexibles, virtuelles Netzwerk schafft. Dieses ermöglicht ein neues Level an Geschwindigkeitsübertragungen und Innovationschancen, die von traditionellen Systemen so nicht erreicht werden können. Mit SD-WAN-Automatisierung und -Intelligenz wird das Netzwerk zu einem selbststeuernden System, das die Prozesse vereinfacht und die Effizienz steigert. So können sich Führungskräfte tatsächlich auf die Leitung ihres Unternehmens konzentrieren, anstatt sich um die Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Geschäftsanwendungen zu kümmern.

» Systemhauskongress Chancen 2021 Der Systemhausmarkt steht vor einem radikalen Wandel. Auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN werden wir am 9. und 10. September erörtern, wie sich IT-Dienstleister zukunftsstark aufstellen können, um die Customer Journey ihrer Kunden erfolgreich zu gestalten.

Infos unter: www.systemhauskongress-chancen.de!

Dieser neue Ansatz stellt eine große Chance für Channel-Partner dar - insbesondere für diejenigen, die bisher hauptsächlich traditionelle Netzwerke verkauft haben. Anstatt also IT-Abteilungen neue Netzwerk-"Produkte" zu verkaufen, können Reseller nun mit Geschäftsführern über die WAN- und Sicherheitstransformation sprechen. Der Hebel ist hier deutlich größer, denn durch diese Lösungen werden viel umfassendere Unternehmensziele und Wettbewerbsvorteile auf dem Markt adressiert. Partner können also mit diesem neuen Ansatz zur Vereinheitlichung von Netzwerk- und Sicherheitsarchitekturen gänzlich neue Zielgruppen ansprechen und Lösungen anbieten, die sich auf strategische und geschäftliche Herausforderungen für Kunden konzentrieren.

Ab in die public oder private Cloud

Mittlerweile erwägen Unternehmen aller Branchen irgendeine Form der digitalen Transformation, allerdings fürchten sich manche noch vor komplexen Prozessen und Betriebsausfällen. SD-WAN räumt diese Bedenken aus, denn mit einigen am Markt verfügbaren Lösungen ist es möglich, das Netzwerk mit wenigen Mausklicks auf AWS, Azure, Google oder Oracle zu erweitern, sodass sich Unternehmen keine Gedanken über eine Hybrid- oder Multi-Cloud-Strategie machen müssen. Dieser benutzerfreundliche Einstieg macht SD-WAN zu einem attraktiven Angebot für Unternehmen, die eine Cloud-Migration in Erwägung ziehen, und bietet Partnern eine weitere Gelegenheit, mit Kunden eine strategische Geschäftsdiskussion zu führen.

Darüber hinaus können Partner, die ihre Kunden bei der Einführung und Weiterentwicklung von WAN- und Sicherheitslösungen unterstützen, profitable SD-WAN-Geschäftspraktiken entwickeln, die ihr eigenes Wachstum und ihre Rentabilität nachhaltig fördern. Um sicherzustellen, dass Reseller während ihrer SD-WAN-Reise erfolgreich sind, sollten sie mit einem vertrauenswürdigen Anbieter zusammenarbeiten, der kontinuierliche Schulungen und Zertifizierungen anbietet.

Passende SD-WAN-Unternehmen

Allerdings ist Cloud-Transformation ein großes Thema und manche Unternehmen haben hier dringenderen Bedarf als andere. Reseller sollten also nach Unternehmen Ausschau halten, die qua ihres Geschäftsmodells stark von SD-WAN profitieren würden. Welche Unternehmen benötigen eine konstant hohe Anwendungsleistung, damit die Produktivität der Mitarbeiter nicht beeinträchtigt wird und das Geschäft nicht darunter leidet? Genau für solche Unternehmen ist SD-WAN wie gemacht.

Gleichzeitig ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, um auf Unternehmen zuzugehen, die aufgrund der Pandemie größere Digitalisierungsprojekte auf Eis gelegt haben. Denn auf der einen Seite wurden durch Covid zwar viele Transformationsprozesse beschleunigt, allerdings wurden auch viele Projekte verschoben. In vielen Fällen hinken die Unternehmen nun ihren digital versierten Mitbewerbern hinterher, zudem drohen nur schwer wieder einholbare Wettbewerbsnachteile. Diese Potentiale gilt es nun für Reseller zu entdecken und zu nutzen.

Mit der voranschreitenden Verlagerung in die Cloud kämpfen Unternehmen außerdem mit der Frage, wie sie den Cloud-Traffic segmentieren und absichern können. SD-WAN eröffnet hier die Möglichkeit, sowohl über die WAN- und die Sicherheitstransformation als auch über Edge-to-Cloud-Netzwerksicherheit zu sprechen. Denn auch diese Punkte haben erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft.

SD-WAN Bedarf wird weiter steigen

Reseller haben den großen Vorteil, dass SD-WAN branchenunabhängig und der potentielle Markt daher sehr groß ist. SD-WAN adressiert dabei direkt die Geschäftsbedürfnisse und hilft jedem Unternehmen, welches nach der Pandemie über ein großflächig verteiltes Netz an neuen "Standorten" verfügt. Da zudem die digitale Transformation weiter voranschreitet, wird der Bedarf an Geschwindigkeit und Agilität nur noch weiter zunehmen. Mit SD-WAN sind Partner also in der Lage, die Marktchancen zu maximieren und sicherzustellen, dass ihre Kunden ihre Geschäftsziele in einer digitalen Welt erreichen können.

Mehr zu SD-WAN:

HPE kauft sich SD-WAN-Know-how hinzu

SD-WAN und WAN-Edge-Infrastruktur

Silver Peaks europäisches Channel-Team