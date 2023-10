Netzteile gibt es wie Sand am Meer - allerdings biete der Weltmarkt nur sehr wenige Hersteller, so der Bergheimer Großhändler Siewert & Kau Computertechnik GmbH. Als einer der renommiertesten gilt das taiwanesische Unternehmen Seasonic Electronics Co. Ltd. aus Taipeh, mit denen die Bergheimer nun eine Partnerschaft geschlossen haben. Seasonic entwickelt seit 1975 ausschließlich Netzteile.

Partnerschaft mit strategischem Weitblick

Qualität bei Entwicklung und Fertigung und ein stetiges, stabiles Wachstum sind die Parallelen, die nun in einer Partnerschaft mündeten. Seasonic profitiert vom Vertriebsnetz sowie den Logistik- und Servicedienstleistungen des IT-Distributors aus Bergheim. Mit Seasonic kann Siewert & Kau seinen Kunden nun auch hochwertige Stromversorgungen für ihre IT direkt vom Hersteller anbieten.

"Wir bauen das Beste zum besten Preis", wirbt Nils Stallmach von Seasonic. "Für uns steht Qualität im Vordergrund. Und ehe wir bei Seasonic etwas bauen, was nicht gut ist, lassen wir es lieber ganz. Wir entwickeln und fertigen alle Netzteile so, dass sie hundertprozentig zuverlässig sind. Fremdprodukte wie zum Beispiel modische LED-Lüfter, die eventuell kaputt gehen und somit zum Ausfall des ganzen Netzteils führen, haben bei uns keinen Platz!"

"Uns ist es wichtig unsern Kunden zuverlässige Komponenten zu einem Spitzenpreis anbieten zu können", erklärt Christian Helisch von Siewert & Kau. "Mit Seasonic haben wir nun ein zuverlässiges Herzstück direkt vom Hersteller für unsere Kunden, das nicht nur allen Qualitätsansprüchen entspricht, sondern auch noch preislich sehr attraktiv ist."