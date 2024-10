Auch Jörg Herweck, Vorstand der Herweck AG, kennt das Problem des Fachkräftemangels: "Auf dem Arbeitsmarkt einen echten Vollprofi zu finden, ist nicht leicht", berichtet der Chef des Saarländischen TK-Distributors. Nun ist ihm aber eine gute Neuverpflichtung geglückt: Sebastian Feahte bekleidet nun die Position des Head of Sales in der Business Unit Mobile. Damit werde man, dem Anspruch der "Premium-Distribution" wieder einen Schritt gerechter, meint Herweck.

Sebastian Faehte ist passionierter Basketballer. So bemüht man bei Herweck beim Neueinkauf den Vergleich zum Sport: Man habe mit Faehte "einen neuen Spielmacher aufgestellt", heißt es in einer Mitteilung des Distributors. Er sei der Point Guard, auch Playmaker genannt, ein schneller und wendiger Spielmacher mit ausgezeichneter Spielübersicht.

Erfahrung bei Amazon Logistik

Dabei setzt man bei Herweck auch auf die Teamplayer-Qualitäten des Neueinkaufs: "Mein Ziel ist es, innovative Ansätze zu entwickeln, um das Wachstum des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu fördern", erklärt der neue Vertriebschef Mobile. Er freue sich darauf, mit einem "talentierten Team zusammenzuarbeiten" und neue Wege zu finden, um Kunden zu begeistern. "Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden", gibt sich Faehte optimistisch.

In den letzten vier Jahren war Faehte Geschäftsführer bei Amazon Logistik. Erst verantwortlich für die neu gegründeten Niederlassungen im Saarland und Rheinland-Pfalz, dann für eineinhalb Jahre in Paris. Zuletzt trug er dort die Verantwortung für 400 Mitarbeiter. Der studierte Jurist hatte zudem bereits zuvor bei Under Armour Germany als County Manager D/A/CH Management-Erfahrung im Retail gesammelt.

Can Güntuncer, Executive Vice President Mobile bei Herweck, freut sich über den Neuzugang in seinem Team, mit dessen Hilfe er die Produktverfügbarkeit im Kernsortiment an Mobile Devices weiter ausbauen will. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Stärkung des Vertriebsteams sowie auf dem Markt für gebrauchte Hardware und Dienstleistungen wie Apple DEP, Google Zero Touch und Samsung Knox. "Auch für unser neues Smartphone DaaS-Angebot wird Sebastian mit seinem Team eine wichtige Rolle spielen", kündigt Güntuncer an.

