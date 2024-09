In seiner neuen Funktion als Managing Director DACH bei IFS soll Sebastian Spicker die bestehende Strategie des Unternehmens weiterentwickeln sowie den zukünftigen Erfolg in der Region sicherstellen. Wie die deutsche Niederlassung in Erlangen weiter mitteilt, bringt er die richtige Mischung aus Technologie-Know-how und Managementerfahrung mit, um den Wachstumskurs in der DACH-Region weiter voranzutreiben und den Kunden in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen.

Über 25 Jahre Vertriebserfahrung

Spicker bringt seine umfassende Expertise aus über 25 Jahren IT- und Softwarevertrieb zu IFS mit. In seiner Karriere war er unter anderem für führende Unternehmen wie SAP, Xerox, Vodafone, Hitachi, GE und ServiceNow in den Bereichen Kundenbeziehungsmanagement, Teamführung und Betreuung globaler Kunden tätig. Zuletzt war er Senior Director Enterprise Sales und Sales Growth Specialist bei Databricks.

"Meine vorrangigen Ziele sind, den Namen IFS mit höchsten Standards zu verknüpfen und die Marktposition in der DACH-Region nachhaltig zu festigen und auszubauen", erklärt Sebastian Spicker. "Die Ausgangslage dafür könnte nicht besser sein, denn IFS verfolgt bereits eine sehr erfolgreiche und kundenorientierte Strategie, verfügt über die notwendige Expertise und bietet hochwertige Lösungen an, die sich perfekt an die Bedürfnisse von Unternehmen anpassen lassen."