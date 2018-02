Phicomm Smart Scale 7 - Smarte WLAN-Waage für viele Auswertungen

Mit der Phicomm Smart Scale 7 können Sie Ihren Körperzustand sehr detailliert erfassen – mit insgesamt 22 Indikatoren. So zeigt die smarte Waage nicht nur Ihr Gewicht, sondern unter anderem auch den BMI, die Viszeral- und Körperfette, den Wasseranteil im Körper sowie die Knochen- und Muskelmasse und das grundlegende Stoffwechselprofil an. Im Gegensatz zu anderen intelligenten Waagen hat die Smart Scale von Phicomm dazu acht Messdioden – vier für die Füße und vier für die Hände –, durch die die Messergebnisse genauer ausfallen. Die Waage ist 330 x 280 x 15 Millimeter groß und hält bis 150 Kilogramm Gewicht aus. Für die Anzeige der Daten steht ein 85,2 x 32,2 Millimeter großer Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereit. Der Akku liefert 2000 mAh. Die Verbindung zum Smartphone stellen Sie per WLAN her. Insgesamt lassen sich bis zu zehn Profile einrichten.



INFO: Phicomm, www.phicomm.com, Preis: 99 Euro



Nokia Steel HR - Nokia bringt erste Smartwatch

Vor der Übernahme durch Nokia hatte Withings bereits eine Steel HR. Nokia hat sich der Uhr nochmals angenommen. Im Vergleich zur „alten“ Steel HR ist das neue Modell nun mit einem Gehäuse versehen, das komplett aus Edelstahl besteht und wie bisher bis 50 Meter Tiefe wasserdicht ist. Zuvor war die Rückseite aus Kunststoff gefertigt. Eine weitere Neuerung betrifft den Herzfrequenzmesser, der genauer arbeiten soll. Auch die Position der Ladekontakte wurde überarbeitet. Dadurch soll sich der Ladevorgang einfacher starten lassen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 25 Tagen an. Die Uhr ermittelt die üblichen Gesundheitsdaten wie Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch und Schlafqualität. Sie verfügt über eine automatische Aktivitätserkennung und einen smarten Wecker und meldet Nachrichten. Alle Daten können Sie in der App „Health Mate“ einsehen. Die Verbindung zum Smartphone stellen Sie per Bluetooth LE her.



INFO: Nokia, www.nokia.de, Preis: ab 189,95 Euro



Fossil Q Control - Smartwatch mit Herzfrequenzmesser

Schmuck- und Uhrenhersteller Fossil bringt mit der Q Controlseine erste Smartwatch auf Basis von Android Wear mit integrierter Pulsmessung. Die Herrenuhr hat einen Durchmesser von 44 Millimetern und ist 13,5 Millimeter dick. Das runde Display ist berührungsempfindlich und ständig aktiv. Die Ziffernblätter lassen sich anpassen, und auch das Armband können Sie austauschen. Die Uhr selbst ist wasserfest, sodass Sie sie auch zum Schwimmen tragen können. Zum Laden liegt ein kabelloses magnetisches Ladepad bei, auf das Sie einfach die Uhr legen. Eine Akkuladung soll einen Tag durchhalten. Wie bei Android Wear üblich, können Sie auch die Fossil Q Control mit verschiedenen Apps erweitern, die Sie im Google Play Store bekommen. So können Sie etwa Ihre Smartphone-Musik über die Uhr steuern. Auch der Google Assistant ist mit an Bord. Die Uhr verbindet sich per Bluetooth 4.1 LE mit dem Mobilgerät.



INFO: Fossil, www.fossil.com, Preis: 299 Euro



iHealth Lina - Bluetooth-Waage für die wichtigsten Messwerte

Die iHealth Lina stellt den idealen Einstieg in die Welt der vernetzten Gesundheit dar. Sie kostet nicht viel und lässt sich einfach mit Ihrem Mobilgerät verbinden. Die Waage ermittelt das Gewicht der Anwender und gibt es über die LED-Anzeige aus. Ihr Speicher nimmt bis zu 200 Messungen auf. Die Übertragung der Daten auf das Smartphone beziehungsweise in die dazugehörige App „iHealth Myvitals“ geht per Bluetooth vonstatten. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, sich den Gewichtsverlauf grafisch anzeigen und zusätzlich aus dem Gewicht und einigen persönlichen Angaben den BMI berechnen zu lassen – optimal, um etwa eine Diät zu begleiten Die Daten sind aber auch als PDF-Dokument exportierbar, sodass Sie sie beispielsweise einem Arzt übermitteln können.



INFO: iHealth, www.ihealthlabs.eu/de, Preis: 49,95 Euro



Blink 2 XT - Outdoor-Überwachungskamera

Das Blink-Sicherheitssystem bietet jetzt auch eine spritzwassergeschützte Sicherheitskamera für den Außenbereich.



Die Blink 2 XT ist gemäß der IP-65-Schutzklasse wasser- sowie staubdicht und hält Temperaturen von -20 bis 45 Grad aus. Sie macht Videos mit Ton in 720p-Auflösung, dank Infrarot auch bei Nacht. Der integrierte Bewegungsmelder lässt sich hinsichtlich der Sensibilität anpassen. Erfasst die Blink 2 XT ein Ereignis, erhalten Sie über die dazugehörige App eine Nachricht auf Ihr Smartphone oder Tablet. Die Kamera braucht eine Basisstation, das sogenannte „Sync-Modul“, das maximal zehn Kameras verwalten kann. Als Stromversorgung dienen der Kamera herkömmliche AA-Batterien, die sie bis zu zwei Jahre am Laufen halten sollen. Die Kamera ist einzeln für 139 Euro erhältlich, der Zweierpack mit dem „Sync-Modul“ kostet 299 Euro.



INFO: Blink, www.securityforhome.de, Preis: 139 Euro



Pearl Newgen Medicals FBT-110.HR - Fitnessarmband mit großem Oled-Touchdisplay

Das Newgen Medicals FBT-110.HR kommt mit einem optischen Herzfrequenzmesser und einem 2,4 Zentimeter großen beleuchteten Oled-Display. Das Fitnessarmband ermittelt die getanen Schritte, die zurückgelegte Strecke, den Kalorienverbrauch, die aktive Zeit und die Schlafdauer sowie -qualität. Schwimmen, Radfahren, Rennen und Laufen soll der Tracker automatisch erkennen. Darüber hinaus können Sie weitere Sportarten wie Jogging, Gehen, Yoga, Klettern oder Fußball manuell starten und erfassen. Auch eine GPS-basierte Ortung ist möglich, dazu ist jedoch das Smartphone nötig, das Sie per Bluetooth 4.0 verbinden. Der Tracker leitet auch Nachrichten vom Mobilgerät weiter und zeigt sie auf seinem Display an. Sie können Ihre Smartphone-Musik darüber steuern, Ihr Mobilgerät wiederfinden, falls Sie es verlegt haben sollten, und sich vom smarten Wecker aufwecken lassen. Stoppuhr, Kamerafernauslöser und Wetteranzeige runden das Angebot ab. Zum Laden kommt das Core des Trackers in die USB-ABuchse Ihres PCs oder Notebooks.



INFO: Pearl, www.pearl.de, Preis: 69,90 Euro

(PC-Welt)