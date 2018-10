Das Systemhaus Sector27 GmbH aus Nordrhein-Westfalen bietet seine Services rund um das Management von Mobilgeräten im Unternehmenseinsatz nun auch in einer Präsenz in Leipzig an. Die immer größere Nachfrage aus den östlichen Bundesländern habe zu dieser Entscheidung geführt, teilt das Unternehmen mit.

Sector27 bietet mit Managed Services eine Gesamtlösung für das IT-Betriebsmanagement von Arbeitsplätzen in Unternehmen an und schafft eine sichere Umgebung für mobiles Arbeiten. Die Nähe zu den Bundesbehörden in Bonn und Berlin ist ein großer Vorteil, da Behörden ebenso wie KMUs und Konzerne zum Kundenstamm gehören, heißt es weiter aus Dorsten.

Ganzheitliche Absicherung des Mobile Workplace

Von Leipzig aus verantwortet Martin Teslinski nun die strategische Kundenberatung aus Ostdeutschland sowie Baden-Württemberg und Bayern. Sector27 legt den Fokus auf die Absicherung des Mobile Workplace im Einklang mit der vorhandenen IT-Infrastruktur. Mit Mobile Device Management, Mobile Application Management, Mobile Content Management und Security bietet der IT-Dienstleister ein Servicepaket für die gesetzeskonforme, sichere Nutzung und Verwaltung mobiler Endgeräte an.

„In Ostdeutschland sind bislang nur wenige IT-Systemhäuser angesiedelt, die Unternehmen mit Mobility-Lösungen unterstützen können“, erklärt Harald Kiy, Geschäftsführer von Sector27. „Wir stoßen damit in eine Lücke und sehen großes Potenzial - gerade in Zeiten von zunehmender Internetkriminalität und rechtlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel der DSGVO.“

„In Zukunft wird die IT in Unternehmen auch immer einen mobilen Arbeitsplatz beinhalten“, ergänzt Kiy. „Wir sind hier gut aufgestellt und fungieren für unsere Kunden als Architekt für eine maßgeschneiderte Gesamtlösung.“