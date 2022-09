Der deutsche Security-Hersteller Securepoint hat seine Geschäftsführung neu besetzt. Da die Gründer und langjährigen Geschäftsführer Lutz Hausmann und Claudia Hausmann in den Gesellschafterausschuss wechseln, müssen die Positionen als CEO und CSO neu besetzt werden. Dafür konnte mit Hans Szymanski als CEO ein erfahrener Manager aus der IT-Branche und mit René Hofmann als Vertriebsleiter ein langjähriger Mitarbeiter aus den eigenen Reihen gewonnen werden.

"Wir sind sehr froh, Hans Szymanski und René Hofmann für diese Aufgaben gewonnen zu haben und sind uns sicher, dass sie als gemeinsame Geschäftsführung das Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe heben", sagt Lutz Hausmann. "Hans Szymanski steht für viel Erfahrung und eine große Management-Expertise. René Hofmann steht für Kontinuität und genießt großes Vertrauen innerhalb des Teams sowie bei unseren Partnern von Systemhäusern und Fachhandel", sagt Hausmann weiter und betont, der Wechsel an der Führungsspitze sei eine langfristig angelegte und strategisch ausgerichtete Entscheidung des Unternehmens.

Szymanski war von 2016 bis Ende April 2021 CEO von Nfon. Zuvor war er in Führungspositionen bei Francotyp-Postalia, der Siemens-Tochter Dematic und Jenoptik tätig. "Hans Szymanski zeichnet die Kombination aus strategischem Weitblick und großem Know-how aus. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu begrüßen. Gemeinsam mit unserem Team haben wir eine Menge vor und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagt René Hofmann. Er hat 2011 als Vertriebsmitarbeiter bei Securepoint angefangen. Ab 2017 war er als Senior Manager für die strategischen Accounts verantwortlich, zu Beginn des Jahres 2020 wurde er zum Sales Director befördert.

Securepoint wurde 1997 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt heute über 220 Personen und unterhält neben der Firmenzentrale in Lüneburg auch Standorte in Potsdam, Stuttgart, Velbert sowie in der Schweiz. Er arbeitet eigenen Angaben zufolge im deutschsprachigen Raum mit über 4.800 Systemhäuser und Anbieter von Managed-Security-Services zusammen und wurde von ihnen im Rahmen der von ChannelPartner auf Grundlage von Context erhobener Zahlen 2021 mit dem Channel Excellence Award im Bereich Security und 2022 mit dem Award als Preferred Vendor ausgezeichnet.