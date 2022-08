Die inhabergeführte Securepoint GmbH aus Lüneburg geht vom 12. bis 29. September 2022 mit den "SecDays" wieder auf eine Partner-Tour durch Deutschland und die Schweiz. Geplant sind acht Events mit Tagung und Abendveranstaltung in Deutschland sowie zwei exklusive Business-Breakfasts in der Schweiz.

Unter dem Motto "Momentum" will der deutsche Hersteller mit seinen IT-Partnern über die anhaltenden Bewegungen und Veränderungen im IT-Security-Markt reden. Auf den Veranstaltungen sind zudem Aktivitäten und Strategien im Umgang mit diesen Veränderungen ein Thema - vor allem mit Blick auf Chancen für Fachhändler und Systemhäuser.

Zukunft und IT-Sicherheit

"Welche Produkte und Lösungen, welche Services und Konzepte haben sich bewährt? Was plant Securepoint für die Zukunft und wie entwickeln wir gemeinsam mit unseren Partnern den Markt weiter? Diese und andere Fragen ausführlich zu beantworten ist unser Anspruch an die Roadshow", erklärt René Hofmann, Sales Director bei Securepoint.

Die Tour startet am 12. September in Berlin, führt am nächsten Tag nach Leipzig, ist am 14. September in Nürnberg und beschließt die erste Woche am 15. September in München. Die Woche darauf stehen Mainz am 19. September, Köln am 20., Bielefeld am 21. und Hamburg am 22. September auf dem Programm. An allen deutschen Standorten sind Wortmann und Starface als Roadshow-Partner mit ihren Lösungen und Ansprechpartnern vor Ort. Die Termine in der Schweiz finden am 27. September in Langenthal sowie am 29. September in Unterterzen statt.

"Der direkte Austausch mit unseren Partnern ist durch nichts zu ersetzen", so Vertriebschef Hofmann weiter. "Wir freuen uns daher sehr auf die Veranstaltungsreihe SecDays in außergewöhnlichen Locations und laden unsere Partner und interessierte Systemhäuser herzlich ein, an einem von insgesamt zehn Standorten dabei zu sein."

Fachhändler und Systemhäuser können sich für die noch vorhandenen Restplätze anmelden. Die Teilnahme an den exklusiven Events ist kostenlos. Die genauen Termine, weitere Details zu den Locations und die Anmeldemöglichkeiten finden sich unter diesem Link.

