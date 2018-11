Die Securepoint GmbH will die Anzahl ihrer MSPs erweitern und lud dazu 70 ihrer Systemhauspartner zu drei halbtägigen Webinaren plus einer Abschlussveranstaltung am Firmensitz ein. Am 28. November 2018 fand die praxisorientierte Kompetenzvermittlung des norddeutschen UTM- und Cloud-Security-Spezialisten ihren feierlichen Abschluss.

Bestandteile der Kompetenzschulung waren der kaufmännische Einfluss auf Liquidität und Ertrag sowie die Definition von Standards und Prozessen. Weiterhin standen neben dem Designen, Verkaufen und Betreiben von Managed Services auch die notwendigen Veränderungen im Vertrieb des Partners im Fokus. Denn auch die beste technische Umsetzung müsse erfolgreich verkauft werden, so der Hersteller. Dies sei die Basis für den Wandel zum proaktiven IT-Management.

Die komplette Schulung wurde für die Systemhauspartner so optimiert, dass das erlangte Know-how Schritt für Schritt in das tägliche Handeln einfließen kann. Unterstützt wurden die Themenfelder unter anderem mit Beispielen für Kalkulation, Marketing, Vertrieb, Neukundengewinnung und zur technischen Umsetzung.

Ziel: Securepoint Managed Security Partner

„Für Securepoint ist es wichtig, Partner auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Anbieter für Managed Security zu begleiten“, erklärt Eric Kaiser, Produktmanager bei Securepoint. „Den Austausch unserer Partner untereinander werden wir weiter unterstützen, damit alle vom Wissen der anderen profitieren können.“

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Schulungsreihe können sich die Teilnehmer nun „Securepoint Managed Security Partner“ nennen. Laut Kaiser arbeitet der Security-Hersteller mit den garantiert Backdoor-freien Lösungen nun bereits mit rund 500 MSP-Partnern zusammen.

„Für unsere Partner haben wir alle Bereiche eines Systemhauses durchleuchtet“, erläuterte Eric Kaiser rückblickend. „Da ging es uns vor allem darum, was für sie bei der Einführung eines ergebnisorientierten Dienstes wie Managed Services von Bedeutung ist. Das sind vor allem Leistungsbeschreibung und Vertragsrecht, Produktmanager bei Securepoint.“

Bei der Abendveranstaltung mit Stadtführung, Glühwein und Abendessen konnten Kontakte vertieft sowie Erfahrungen mit Securepoint-Spezialisten aus Vertrieb, Entwicklung, Support, Organisation und Geschäftsleitung ausgetauscht werden. Die Übernachtungskosten für einen stressfreien Ausklang des Abends übernahm der Hersteller.