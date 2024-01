Mit dem „Brainee-Programm“ hat Securepoint 2022 eine besondere Fördermaßnahme zur Unterstützung des Fachhandels aufgelegt. Sie wird auch 2024 angeboten. Anmelden können sich IT-Azubis ab dem ersten Ausbildungsjahr, unabhängig vom Partnerstatus des ausbildenden Unternehmens bei Securepoint.

Die Bewerbung muss bis zum 1. Februar 2024 eingereicht werden. Die Bewerbung erfolgt formlos über ein Bewerbungsformular auf der Webseite oder via E-Mail an: schulung@securepoint.de mit dem Betreff "Brainee-Programm – Bewerbung Certified-Kurse" oder "Brainee-Programm – Bewerbung Professional-Kurse".

Die Auswahl zugelassener Azubis erfolgt bis zum 28. Februar 2024. Informationen zum Programm sowie ein Bewerbungsformular bietet Securepoint hier an.

Securepoint ist selbst ein ambitionierter Ausbildungsbetrieb. Mit dem Brainee-Programm will der Hersteller Fachhändler dabei unterstützen, ihre Azubis besser und praxisnah auszubilden. Dazu stellt das Brainee-Programm Lehrmittel zur Verfügung, die sich Profis sonst teuer einkaufen müssen. Bewerben können sich Auszubildende aus Betrieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2022 und 2023 hat Securepoint jeweils über 100 Azubis die Teilnahme am Brainee-Programm ermöglicht.

