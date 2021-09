Der Lüneburger Sicherheitsanbieter Securepoint bietet seine UTM-Firewalls (Unified Threat Management) der Black-Dwarf-Serie künftig auch in einem Abomodell an. Die Black Dwarf ist bereits seit mehr als zwölf Jahren verfügbar, aber bisher musste sie immer erworben werden. Nun kann sie auch als flexible Dienstleistung gemietet werden.

Nach Aussage von Jörg Hohmann, Marketing Director bei Securepoint, steht dabei die Idee im Vordergrund, IT-Security künftig auch "Out of the Box" anbieten zu wollen. "Unsere einfach zu administrierende Software kombiniert mit deutschem Support direkt vom Hersteller, unlimitierter Hardware-Garantie und Vorab-Austausch-Service macht IT-Sicherheit so einfach wie möglich", so Hohmann.

Mini-Firewall im Abo

Das Einstiegspaket enthält eine winzige Firewall, die weniger als 100 Gramm wiegt und kleiner als ein Taschenbuch ist. Das Gerät lässt sich auch als WLAN-Router verwenden. Ebenfalls im Abo erhältlich ist die Black Dwarf SB.

Das neue Angebot richtet sich insbesondere auch an Systemhäuser, die "Black Dwarf as a Service" an ihre Kunden aus dem KMU-Bereich (Kleine und mittlere Unternehmen) weiter vermarkten wollen. Diese profitieren wiederum davon, dass sie selbst keine Investitionen mehr in die Hardware vornehmen müssen. Alles was sie benötigen, ist in der Dienstleistung bereits enthalten.

Hohmann betont darüber hinaus, dass auch Black Dwarf as a Service in Echtzeit mit Sicherheits-Updates aus der Cyber Defence Cloud versorgt werde und dass umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch der Unified Security Report, der die Kunden mit einem Ampelsystem über den aktuellen Status ihrer Lösung informiert, sei bereits im Paket enthalten.

Ebenfalls Teil sei ein "dauerhafter Anspruch auf funktionierende Hardware" in Form einer Laufzeitgarantie sowie ein Vorab-Austausch für eine beschleunigte Garantieabwicklung. Die Zahlung kann entweder monatlich oder jährlich erfolgen. Im Frühjahr hatte Securepoint die Performance seiner G5-Serie erhöht.