Seine Partnertage veranstaltet das Institut für Technologiequalität (ITQ) bereits seit 2021. Seit 2017 offeriert nämlich ITQ die gleichnamige IT-Security-Auditierungs-Plattform, mit deren Hilfe IT-Dienstleister ausführliche IT-Security-Audits auf Basis des BSI-Grundschutzes durchführen können. Ein solcher Audit ist der Einstieg in größere IT-Security-Projekte bei Kunden, inklusive der Managed Security Services, mit deren Hilfe Systemhäuser wiederkehrende Erlöse erzielen und damit ihr Geschäft viel besser vorausplanen und skalieren können. Seit einigen Wochen ist bereits ein NIS2-Audit verfügbar, mit dem die Systemhäuser und Partner die Einhaltung der NIS2-Richtlinien prüfen und die Abweichungen entsprechend auswerten können.

Auf dem ITQ-Partnertag am 10. Oktober 2024 in Darmstadt (hier geht`s zur Anmeldung) wird ITQ die neuesten Versionen der eigenen Security-Überprüfungs-Werkzeuge vorstellen. Das Event findet im Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadium statt, das offizielle Programm startet um 9:30 Uhr mit der Begrüßung durch den ITQ-Gründer Christians Schneider, der im Anschluss den anwesenden IT-Dienstleistern die vielfältige Geschäftsmöglichkeiten im IT-Security-Umfeld vorstellen wird.

Es folgt der Vortrag des im IT-Security-Business erfolgreichen Beratungshauses Pohl Consulting. Im Anschluss referiert Maren Klug, Mitgründerin der Beratungsunternehmens Klug & Partner, über moderne Führungsmethoden.

Natürlich wird es auch auf dem 4. ITQ-Partnertag die Keynote eines branchenfremden erfolgreichen Menschen geben. 2024 wird es Dieter Thoma sein, Olympiasieger und mehrfacher Gewinner von Skisprungwettbewerben im Weltcup und bei Weltmeisterschaften. 1989/1990 gewann Thoma die Vierschanzentournee. Bei ITQ wird der Sportler über intrinsische Motivation sprechen. Wie Marketing-Kampagnen nicht verpuffen, das wird Bastian Bieber von der Agentur B2 schildern.

Daneben stehen auch noch vier technische Sessions auf dem Programm. Dennis Joist von ITQ wird zum Beispiel darüber berichten, die die in NIS2 zusammengefassten EU-Sicherheitsrichtlinien in der Praxis umgesetzt werden können. IT-Security Consultant Jens Regel wird aufzeigen, wie sich Ransomware-Attacken sehr realitätsnah simulieren lassen. Auf diese Weise können IT-Dienstleister weit effizienter als bisher ihre Kunden auch echte Cyber-Angriffe vorbereiten. Christian Schneider wird das neue ITQ-Cybersecurity-Dashboard vorstellen, damit sollen Managed Security Services für IT-Dienstleister viel leichter als bisher zu handeln sein, "Managed Security next level" nennt es der Firmengründer.

Zum Schluss des 4. ITQ-Partnertages werden noch die erfolgreichsten IT-Dienstleistet ausgezeichnet. Die Award-Verleihung findet im Rahmen eines Abendessens im Restaurant Calla am Veranstaltungsort im Darmstadium statt.



ITQ rechnet mit etwa 100 Teilnehmern, Restplätze sind noch vorhanden.



