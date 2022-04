IT-Security - nie war sie so wichtig und gleichzeitig so gefährdet wie aktuell. Studien zur IT-Sicherheit zeigen: Die Bedrohungslage in Deutschland wächst weiter. Das sagen beispielsweise 93,8 Prozent der IT-Sicherheitsexpert:innen in einer Umfrage des eco Verband der deutschen Internetwirtschaft. Auch das Allianz Risk Barometer 2022 zeigte: Cybergefahren sind derzeit die größte Sorge für Unternehmen weltweit.

Kein Wunder also, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen (54 Prozent) im vorigen Jahr die Ausgaben für IT-Sicherheit erhöht haben. Ein Trend, der sich 2022 fortsetzen dürfte. Grund genug für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister, jetzt ihr Security-Portfolio zu überprüfen und zu ergänzen.

Welche Tools, Trends und Technologien dabei zu berücksichtigen sind, darum geht es am 12. Mai auf dem 1. ChannelPartner Security Summit. Das Motto des Digitalen Events: "Security drives Business". Erfahrene Security-Expert:innen erläutern, welche spezifischen Security-Lösungen und Services besonders gefragt sind und wie sich IT-Dienstleister das nötige Security-Know-how aneignen, um passende Lösungen anbieten können.

Die Bandbreite der Security-Themen reicht von A wie Authentifizierung oder Awareness Trainings & Security Governance bis Z wie Zero Trust. Neben aktuellen Bedrohungen werden vor allem zukunftsfähige Lösungen, Services und Strategien vorgestellt und diskutiert. Kompetenten Spezialist:innen gehen dabei auf die besonderen Belange des Channel ein, wenn es darum geht, Kundenunternehmen langfristig erfolgreich abzusichern und damit neue, margenträchtige Geschäftsfelder zu erschließen und auszubauen.

Auszug aus der Agenda:

IT-Security in hybriden Arbeitswelten

Dr. Roland Kaltefleiter, Gründer und Vorstand der NetUSE AG

The evolution of Security Awareness - Why you don't want to miss out!

Jelle Wieringa, Security Advocate KnowBe4

Geschäftsmodell Cybercrime - neue Herausforderung für den Channel

Panel-Diskussion mit u.a.:

Anja Daniela Favuz zi, Head of Sales TÜV Rheinland i-sec GmbH

Rainer Funk , IT Security Solution Manager Controlware GmbH

Sebastian Scheuring, Vorstand bitbone AG

Cyber-Resilienz in Zeiten des Krieges

Jan-Tilo Kirchhoff, Geschäftsführer Compass Security Deutschland GmbH

Wen trifft man auf dem Event?

Security-Begeisterte und Security-Business-Verantwortliche, IT-Dienstleister, MSPs, CSPs, Systemhäuser und IT-Consultants

Security-Experten

Anbieter von Security-Technologien

Datum & Plattform