Der Gebrauchthardware-Distributor BB-Net kauft ausrangierte Geräte auf, bringt sie auf den neuesten Stand der Technik und verkauft sie über Reseller weiter. Seit neuestem spielen dabei auch die Security-Lösungen von Eset eine wichtige Rolle.

Bevor sich der Refurbisher für Lösungen des slowakischen IT-Sicherheitsherstellers entschied, hat er spezifische Anforderungen gestellt. Die neue Sicherheitsarchitektur sollte gängige Angriffsvektoren von Malware zuverlässig abwehren. Gleichzeitig sollte über eine moderne Managementkonsole die Administration möglichst einfach und effizient vonstattengehen. Der Gebrauchthardware-Distributor wollte all seine Rechner umfassend vor Cyberattacken geschützt sehen.

Endpoint Security und Dynamic Threat Defense von Eset

Seit mehreren Jahren setzt BB-Net bereits Eset Endpoint Security als Basisverteidigung ein. Und die Performance dieser Lösung hat Michael Bleicher darin bestätigt, den richtigen IT-Security-Anbieter ausgewählt zu haben: "Esets Ansatz der Mehrschichttechnologie hat mich von Anfang an begeistert. Machine Learning, Schutz vor Ransomware, Abwehr dateiloser Angriffe und kontinuierliche Überprüfung unserer Speicher - wir waren schon längst geschützt, bevor diese Angriffsartenüberhaupt akut wurden", so der BB-Net-Geschäftsführer. Kurz nach den Endpoints ließ der Refurbisher auch seine File-Server mit den Security-Systemen von Eset schützen.

2020 entschied sich der Gebrauchthardware-Distributor, auch Eset Dynamic Threat Defense mit Cloud-Sandboxing-Technologie bei sich einzusetzen. Hier ging es darum, die eingehenden gefährlichen E-Mail-Anhänge zu eliminieren, bevor sie überhaupt Schaden einrichten könnten. Dazu landen die ausführbaren Elemente zuerst in einer Sandbox in der Cloud, in der gefahrlos getestet und gegebenenfalls entschärft werden, bevor sie in die Postfächer oder das Netzwerk gelangen.

Lesetipp: Eset beim BVB

Weitere Module von Esets Security-Portfolio lassen sich in die Systeme von BB-Net jederzeit neu hinzufügen, um gegen neuartige Attacken aus dem Cyberraum vorzugehen. Im Eset Security Management Center behält BB-Nets IT-Abteilung stets die Kontrolle über alle Applikationen und bekommt den nötigen Überblick über den aktuellen Sicherheitsstatus geliefert. "So können wir alle Geräte (Server, feste und mobile Clients) an zentraler Stelle verwalten und überwachen. Dies spart Zeit und erhöht die Sicherheit. So werden wir beispielsweise bei Sicherheitsfällen automatisch benachrichtigt und Clients bei Verschlüsselungstrojanern im Netzwerk isoliert", berichtet Bleicher.

Eset Secure Authentication

Und der BB-Net-Geschäftsführer denkt schon voraus: "Die Umstellung der aktuellen Multi-Faktor-Authentifizierung auf Eset Secure Authentication steht als nächstes auf unserer to-do-Liste. Damit können wir den Login auf unsere Domäne, Cloud und VPN noch stärker absichern." IT-Security ist für ihn ein kontinuierlicher Prozess und kein abgeschlossenes Projekt.