Security Roundtable am 20. Juni

Das wird ein kleiner, aber feiner Kreis: An seinem Stammsitz in München lädt der VAD Prianto interessierte Reseller zu einer anregenden Diskussionsrunde ein. Das Ganze findet am Dienstag, den 20. Juni, in München statt.

Datum: Dienstag, 20. Juni

Uhrzeit: 16:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schmankerl-Wirt, Tübinger-Str. 10. 80686 München, Seminar-Raum Hütte

Kostenlose Anmeldung: hier

Inhalt: Cyber-Security in Umfeld der Wirtschaftsspionage

Als Gastreferenten konnte Prianto den renommierten Keynote-Speaker Florian Seitner vom Cyber-Allianz-Zentrum Bayern (CAZ), einer Abteilung des Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, gewinnen. Zum offiziellen Beginn des Prianto-Security-Stammtisches am 20. Juni (ab ca. 16:30 Uhr) wird Florian Seitner über Wirtschaftsspionage sprechen. Denn auch mittelständische Betriebe hier zu Lande stehen im Fokus der Cyber-Kriminellen. Nachrichtendienste vieler Staaten sind an der Technologie der hiesigen "hidden champions" brennend interessiert.

An die Keynote des Cyber-Experten Florian Seitner schließen sich Impulsvorträge von OpenText und SolarWinds an. Dort wird es darum gehen, wie Security-Reseller die Gefahrenlage bei ihren Kunden richtig einschätzen können und welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um die IT-Landschaften dieser Kunden vor Attacken der Cyber-Kriminellen wirksam zu schützen.

Im Anschluss an diesen offiziellen Part sind Diskussion und Networking angesagt, für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. ChannelPartner ist ebenfalls vor Ort und wird über dieses Event breit berichten. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Teilnehmeranzahl begrenzt.

