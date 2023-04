Die Equipme GmbH wurde im November 2021 von Alexandre Seifert und Paul Martin gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die Gründer versorgten zuvor Unternehmen mit Hardware, Software und professionellen Dienstleistungen. Mit suboptimalen Bestell-, Management- und Finanzprozessen konfrontiert, verkauften sie ihr Unternehmen und gründeten Equipme, um die Probleme mit manuell verwalteten Kunden-Lieferanten-Beziehungen zu überwinden.

3,8 Mio. US-Dollar gesammelt

Die neuartige SaaS-Plattform ist so konzipiert, dass Unternehmen ihre bestehenden Dienstleister einladen und das ständig wachsende Netz der bereits an Equipme angeschlossenen Anbieter nutzen. Dabei ist es egal ob IT, Software, Möbel, Baumaschinen, Werkzeuge oder professionelle Dienstleistungen benötigt werden, da Equipme alles abdecken will. Zur Entlastung von Einkauf, IT und Backoffice, stellt Equipme dem Unternehmen Produkte und Dienstleistungen über Self-Service zur Verfügung und verwaltet gleichzeitig Kosten, Bestand sowie die Abonnements an einer zentralen Stelle.

Die "Everything-as-a-Service"-Enablement-Plattform, hat sich in einer Seed-Investitionsrunde unter der Leitung der Investoren von La Famiglia VC aus Berlin 3,8 Millionen US-Dollar gesichert. Zu den weiteren Geldgebern gehören Lightbird, Anamcara sowie führende Business Angels. Damit will Equipme sein "Betriebssystem für die B2B-Abonnementwirtschaft" aufbauen, ein B2B-Marktplatz der Mitarbeiter-Shop, Beschaffungsplattform und Asset-Management in einem Portal ist. Gleichzeitig können Anbieter, ihre Produkte und Dienstleistungen per XaaS-Ansatz offerieren und so das Management des Service-Lebenszyklus für ihre Kunden verbessern.

Equipme wird bereits von großen IT- und Telekommunikationsanbietern in Deutschland genutzt und bedient derzeit mehr als 500 Unternehmen. Die Xaas-Plattform startete mit Fokus auf die DACH-Region und soll bald weltweit verfügbar sein. Judith Dada, Partnerin bei Hauptinvestor La Famiglia sagt dazu: "Für Equipme ist IT erst der Anfang. Everything-as-a-Service ist auf dem Vormarsch und Equipme macht es für alle Unternehmen auf der Angebots- und Nachfrageseite leicht zugänglich."