Die Kieler Woche ist das Segel- und Volksfest-Event des Nordens. Tausende von Segelschiffen bevölkern dann die Kieler Förde. Wer hautnah bei dieser Veranstaltung dabei sein will, kann sich nun mit dem Vertrieb bestimmter Produkte der Hersteller AMD, Dell, HP und Lenovo zusammen mit Windows 11 Pro über Distributor TD Synnex die Tickets sichern.

Der Startschuss fällt am 1. März 2024. Teilnahmeberechtigt sind alle Vertriebspartner des SMB-Bereiches von TD Synnex in Deutschland, die eine vordefinierte Umsatzschwelle von 5.000 Euro bis zum Start erreicht haben.

Segeltörn auf der Ostsee

Nach der Teilnahmeregistrierung geht es für sie darum, sich im Aktionszeitraum durch das Erreichen bestimmter Umsatzsteigerungen für ein oder zwei Tickets pro Fachhändler für das Event zu qualifizieren. Gewertet werden alle Mobile Device Umsätze mit Win 11 Pro der Hersteller Dell, HP, Lenovo sowie Umsätze mit Microsoft Office Home und Business. Umsatzsteigerungen können auch durch die Teilnahme an Bootcamps (Termine in München am 29.2. und Berlin am 06.03.) oder anderen Veranstaltungen oder Webinaren erzielt werden.

Die Sieger erwartet ein Event der Extraklasse - denn die Kieler Woche gilt als das größte Hafenfest Europas und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern sowohl auf dem Wasser als auch an Land an. Im Rahmen des Events findet am Freitag, den 28. Juni ein ganztägiger Segeltörn in der Kieler Förde und der Ostsee statt.

Interessierte Vertriebspartner erhalten weiterführende Informationen auf der Kampagnenseite unter https://dach.tdsynnex.com/de/win-of-change/.

