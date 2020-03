Zum 1. März 2020 haben Michael Seiter als Senior Vice President Video Systems & Solutions und Magnus Ekerot als Senior Vice President für das globale Marketing zwei neu geschaffene Positionen bei der Bosch Sicherheitssysteme GmbH übernommen.

Als Senior Vice President ist Michael Seiter zukünftig für die Sparte Video Systems & Solutions des Geschäftsbereichs Bosch Building Technologies verantwortlich. Durch seine vorherige Position als SVP mit Verantwortung für den Bereich Entwicklung im Bosch-Geschäftsbereich Car Multimedia verfügt der 48-jährige über umfassende Erfahrung auf dem Gebiet von sensor-, software- und datenbasierten Innovationen.

Magnus Ekerot übernimmt, ebenfalls als Senior Vice President, das weltweite Marketing für das umfassende Security-Portfolio des Unternehmens, sowie die Vertriebskoordination und das Produktmanagement für die Sparte Video Systems & Solutions. Laut Bosch verfügt der 51-Jährige über breite Erfahrung und tiefgreifendes Fachwissen aus diversen Top-Managementpositionen bei namenhaften Unternehmen der Videosicherheits-Branche.

Ausbau des Portfolios

„Mit Michael Seiter und Magnus Ekerot hat Bosch Building Technologies zwei äußerst erfahrene Manager gewonnen“, sagt Tanja Rückert, Vorsitzende des Bereichsvorstands von Bosch Building Technologies. „Wir freuen uns sehr, die beiden an Bord zu haben. Sie werden eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung und Stärkung unserer Position im weltweiten Videomarkt spielen. Dazu gehören der Ausbau unseres Portfolios sowie ein noch stärkerer Fokus auf Software.“

„Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklungen in Bereichen wie IoT und KI ermöglicht das Videosicherheitsgeschäft großartige Chancen und verfügt folglich über hohes Potenzial“, so Michael Seiter. „Mit Blick auf meine bisherige Tätigkeit in der Automobilsparte von Bosch freue ich mich außerdem darauf, bereits vorhandene sowie zukünftige Synergien im Bereich Technologie zwischen beiden Unternehmensbereichen verstärkt zu nutzen.“

„In Zeiten von Transformation und Digitalisierung ist es besonders wertvoll, in einem Unternehmen zu arbeiten, das einen solch starken Fokus auf Innovation und zukunftsweisende Entwicklungen legt“, ergänzt Ekerot. „Ich freue mich darauf, diesen Weg mitzugehen und gemeinsam mit dem gesamten Team die Zukunft der Branche zu gestalten.“