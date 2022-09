Semperis, israelisch-US-amerikanischer Anbieter von Identity Sicherheit und Resilienz für Active Directory, hat Oliver Keizers zum ersten Area VP für Zentraleuropa berufen. Neben David Liebermann, VP EMEA, verstärkt er die Unternehmensführung von Semperis im EMEA-Markt. Er soll den in der Region wachsenden Stamm von Kunden und Partnern weiter auszubauen und die Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen beschleunigen.

Oliver Keizers ist seit Anfang 2021 im Vertrieb von Semperis tätig und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche, unter anderem bei Illumio, Fidelis Cybersecurity, BlueCoat, SailPoint, NetIQ und Quest/NetPro. In seiner neuen Position als Area VP EMEA Central betreut er für Semperis Kunden und Interessenten aus allen Branchen sowie Vertriebspartner und ist erster Ansprechpartner für alle Belange in der Region.

Angriffe auf Active Directory und Azure AD wachsen

"Olivers langjährige Expertise in der Branche unterstreicht unser Engagement für die rasche Ausweitung eines umfassenden hybriden Identitätsschutzes in EMEA über unser Vertriebsnetz", kommentiert Coley Burke, CRO von Semperis, die Personalie. "Wir wissen, dass Unternehmen in Europa - wie überall auf der Welt - zunehmend Schwierigkeiten haben, sich gegen den aktuellen Ansturm von Cyberangriffen zu schützen, besonders weil diese nahezu immer zuerst die Schwachstelle 'Active Directory' aufs Korn nehmen. Mit Olivers Führung als Area Vice President für Zentraleuropa werden wir unsere Kunden und Channel-Partner im Kampf gegen Angriffe, die ihr Geschäft bedrohen, noch besser unterstützen können."

"Bei uns stehen alle Zeichen auf Wachstum, das können wir bei Semperis auch durch unsere rasant zunehmende Präsenz in der EMEA Central Region untermauern", erklärt Oliver Keizers. "Bereits seit Anfang 2021 ist unser Team von einer quasi 'Zwei-Mann-Show' auf 15 Mitarbeiter angewachsen. Seit Mitte 2022 sind wir im Channel-Vertrieb mit vier eigenen Kollegen in Europa vertreten, zuzüglich der Mitarbeiter im Vertrieb, Technik und auch im Incident Response."