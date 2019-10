Die Audioschmiede Sennheiser bringt nach dem GSP 300 das GSP 370 heraus. Das GSP 370 ist wie sein Vorgänger ein kabelloses Gaming Headset.

Besonders sticht die außergewöhnlich lange Akkulaufzeit heraus. Dank eines geringen Leistungsverbrauches und eines langlebigen, integrierten Akkus bietet das GSP 370 eine außergewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 100 Stunden. Das Aufladen erfolgt über ein gewöhnliches, im Lieferumfang enthaltenes Mikro-USB-Kabel. Das Headset ist während des Ladevorgangs nutzbar. So kann auch bei leerem Akku weitergespielt werden.

Starker Fokus auf Tragekomfort

Auch mit der im Vergleich zum Vorgängermodell fast nicht existenten Latenzzeit kann das Headset von Sennheiser punkten. Der mitgelieferte USB-Dongle stellt eine drahtlose Low-Latency-Anbindung zum Headset und ermöglicht eine Verbindung nahezu ohne Verzögerung. Durch die unbedingt benötigte kurze Reaktionszeit wird das GSP 370 zum idealen Gaming-Equipment.

Laut Sennheiser wurde bei der Entwicklung des GSP 370 ein starker Fokus auf den Tragekomfort gelegt: Der geteilte, gepolsterte Kopfbügel reduziert den Druck auf den Kopf, während Memory-Schaumstoff-Ohrpolster für einen bequemen Sitz sorgen und Umgebungsgeräusche isolieren sollen. Ein ausgeklügeltes Kugelgelenkscharnier passt die Ohrmuscheln automatisch an unterschiedlichste Gesichtsformen an. All das führt dazu, dass das Headset auch bei längeren Gaming-Sessions nicht zu Schmerzen führt.

Das neuste Gaming-Kind der Sennheiser-Headset-Familie soll noch im Oktober 2019 erscheinen. Der Preis liegt bei 199 Euro (UVP).