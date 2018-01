SentinelOne, ein Anbieter von Next Generation-Systemen für den Schutz von Endpoints, von Rechenzentren und Cloud-Umgebungen hat gleich mit siebenSystemhäusernin Deutschland ein Vertriebsabkommen abgeschlossen. Zu den neun Sentinel-Partnern zählen:Computacenter, comNET, Infraforce, MicroCAT, noris network, Systemhaus for you (SH4U) und QGroup. Sie alle werden von dem DistributorExclusive Networksbedient.

Rainer M. Richter, seit einem Jahr Director Central & Eastern Europe bei SentinelOne, ist natürlich überglücklich, sieben derartig renommierte Systemhäuser als Vertriebspartner für sein Unternehmen gewonnen zu haben: "Die verschärfte Bedrohungslandschaft und Berichte überraffinierte Malware-Angriffehaben dafür gesorgt, dass viele Unternehmen ihre Endpunktschutz-Strategie neu ausrichten. Ihr Vertrauen in die ausschließliche Verwendung traditioneller Sicherheitslösungen wie Antivirus oder Firewalls ist rückläufig und die Nachfrage nach Next Generation-Lösungen steigt kontinuierlich an. Die neuen Partnerschaften unterstützen uns dabei, dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Unsere neuen Partner bieten den Kunden kompetente Beratung und lokale Ansprechpartner vor Ort."

Ein Vertreter des neuen SentinelOne-PartnersSH4Uäußert sich bereits zu seinem neuen Lieferanten: "Unser oberstes Anliegen ist es, unseren Kunden State-of-the-Art-Lösungen anzubieten, weshalb die Endpoint Protection-Plattform von SentinelOne optimal in unser Security-Angebot passt", so Alexander Jarchow, Geschäftsführer von SH4U. "Dank des Einsatzes neuester Verhaltensanalyse-Techniken, Automation und maschineller Lernverfahren kann die Plattform jede Form von Schadsoftware verlässlich identifizieren, entschärfen sowie forensisch untersuchen. Mit SentinelOne sind IT-Verantwortliche in Unternehmen in Sachen Endpunktschutz also auf dem neuesten Stand."

Systemhaus for you (SH4U) mit Sitz in Hamburg ist auf die Beratung und Implementierung von Lösungen für die Absicherung physischer wie virtueller IT-Umgebungen spezialisiert.Computacenterist Deutschlands zweitgrößtes Systemhaus,comNETaus Hannover ein Spezialist für IP-Kommunikation und konvergente Netzwerklösungen,Infraforceein Systemintegrator aus Marburg,microCATein IT-Dienstleister aus dem Landkreis München,noris networkein auf Netzwerke undCloud Computingfokussiertes Systemhaus aus Nürnberg undQGroupein Mischkonzern aus Frankfurt am Main.

