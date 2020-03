Eva Tiepermann und Senai Bariagaber sollen ab sofort nun auch offiziell die Kundenbeziehungen im deutschsprachigen Raum für SentryOne verstärken. Das auf Microsoft-Produkte fokussierte Unternehmen bietet weltweit Softwarelösungen für Database Performance Monitoring sowie DataOps an.

Das neue Team hat die Aufgabe, mit seiner Expertise den Kundenstamm in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den Service für lokale Bestandskunden auszubauen. Dabei nutzen sie ihre Erfahrungen in den Bereichen optimierte Datenverwaltung, Compliance und Cloud-Migration, um aufzuzeigen, wie Microsoft-Datenexperten mit der Überwachung der Datenbankleistung ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und den Wechsel in die Cloud reibungslos vollziehen können.

"SentryOne hat ehrgeizige Pläne sein Geschäft in Europa auszubauen, und die DACH-Region ist dafür absolut entscheidend“, kommentiert Niall Gilmore, Head of EMEA bei SentryOne, die Ernennung des DACH-Teams. „Wir haben uns verpflichtet, ein engagiertes Team aufzubauen, das unsere bestehenden Kunden im deutschsprachigen Raum unterstützt und uns hilft, die Marktpräsenz von SentryOne auszubauen.“

„Mit großer Freude heiße ich die ersten Mitglieder dieses Teams willkommen, und gehe davon aus, dass in den kommenden Monaten noch weitere Mitglieder hinzukommen werden“, ergänzt der EMEA-Chef.