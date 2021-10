Dirk Lather wechselte von Apsec zu SEPPmail und ist dort nun für Kunden im südlichen Teil Deutschlands zuständig. Die deutsche Niederlassung des Schweizer Spezialisten für sichere E-Mail-Kommunikation baut damit ihre Aktivitäten in Deutschland aus. Lather kommt von der Applied Security GmbH (Apsec) in Großwallstadt, einem OEM-Partner von SEPPmail. Dort war er insgesamt elf Jahre tätig, zuletzt als Vertriebsgruppenleiter. Er kennt die Produkte der Schweizer daher bereits in- und auswendig.

"Dirk ist schon seit langer Zeit mit SEPPmail verbunden", sagt Deutschland-Geschäftsführer Günter Esch. "Als Vertriebsgruppenleiter bei unserem Partner Apsec konnte er sich über viele Jahre ein umfassendes Know-how zu unseren Lösungen aufbauen. Neben seinen vertrieblichen Erfolgen passt Dirk auch durch seine offene, kompetente und positive Art zu hundert Prozent in unser Team. Ab sofort verstärkt und intensiviert er die Betreuung unserer Partner in der südlichen Hälfte Deutschlands."

"Während meiner Zeit bei Apsec habe ich bereits lange und intensiv mit dem Unternehmen zusammengearbeitet", sagt Dirk Lather über seinen neuen Arbeitgeber. "Diese erfolgreiche Arbeit wollen wir nun von unserem neuen Standort in Aschaffenburg aus fortsetzen." Ziele des Herstellers sind größere Nähe zu den Kunden in Süddeutschland und als Ansprechpartner besser und schneller vor Ort für Partner und Kunden da zu sein.