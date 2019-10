Damit ist Sebastian Fitzjohn ab sofort dafür verantwortlich, dass das ServiceNow-Partner-Ökosystem in Europa, Nahost und in Afrika weiterwächst. Ferner will der Manager für ServiceNow ein neues globales Betriebsmodell für Partnerschaften auf- und das Channel-Ökosystem ausbauen.

Das neue Betriebsmodel zielt darauf ab, neue Verkaufs- und Bereitstellungsmöglichkeiten zu fördern und die Kapazitäten für die Now Platform durch ein dynamisches und wachsendes Channel-Ökosystem zu verbreitern.

Für Fritzjohn ist der Erfolg seiner Partner Synonym für den Erfolg derer Kunden: "Durch die Zusammenarbeit sehen wir eine große Chance, das Wachstum für uns für unsere Partner zu beschleunigen. Das erreichen wir durch die Konzentration auf die Geschäftsergebnisse unserer gemeinsamen Kunden."

Dabei legt der Manager großen Wert auf die Kernkompetenzen von ServiceNow: "Indem wir die Arbeitsabläufe unserer Kunden automatisieren, bieten wir ihnen großartige Erfahrungen und einen hohen Geschäftswert. So unterstützen wir unsere Kunden bestmöglich bei ihrer Digitalisierung."

Vor seinem Einstieg bei ServiceNow Mitte 2019 war Fitzjohn vier Jahre lang bei VMware als Senior Director für das EMEA Global System Integrator and System Outsourcer Business zuständig. Weitere Stationen seiner über 20jährigen Berufslaufbahn waren RSA, EMC und Dell. Davor arbeitete Fitzjohn fast zehn Jahre lang als Ingenieur bei der Royal Airforce.