Der Münchner TK-Dienstleister beschert der Sey-IT Consulting GmbH einen weiteren Firmensitz, zusätzlich zu der Zentrale in Zell unter Aichelberg (45 km südöstlich von Stuttgart) und den Niederlassungen in Offenbach am Main und Hamburg.

Die Euro Voip GmbH ist aus der im Oktober 2015 gegründeten Neksu GbR hervorgegangen und hat nach eigener Aussage bereits 70.000 Kunden mit TK-Services aller Art versorgt. Das bayerische Unternehmen vertreibt Lösungen von der Deutschen Telekom, Cisco-Placetel, Gigaset, AVM, Nfon und anderen.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Die vom ex-Telekom- und Bechtle-Manager Seyit A. Üzümcü 2014 gegründete Sey-IT Consulting GmbH ist ein Microsoft Cloud Solution Provider, darüber hinaus arbeitet das schwäbische Unternehmen mit HP, Cisco, Oracle, VMware, Dell und weiteren namhaften IT-Anbietern zusammen.

Sey-IT übernimmt die Euro Voip GmbH komplett mit dem gesamten Team. Die bisherigen Geschäftsführer Florian Berger und Michel Kunze bleiben auf ihren Positionen dem Unternehmen erhalten. Nun sollen sie das Wachstum von Sey-IT vorantreiben.

"Mit Sey-IT haben wir einen wichtigen strategischen Partner gewonnen, um uns auch zukünftig nachhaltig aufzustellen", meint Florian Berger, einer der beiden Geschäftsführer der Euro Voip GmbH.

Sey-IT-Geschäftsführer Seyit A. Üzümcü, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass mit dem Team der EURO VOIP erfahrene Telekommunikations-Experten zu uns kommen und wir unser Portfolio erweitern konnten. Wir werden sicherstellen, dass die Integration des Unternehmens nahtlos funktionieren wird. In der Kooperation sehen wir sehr große Potentiale für beide Unternehmen."

Mehr zum Thema Cisco Placetel:

Cloud-Telefoni

UCC samt Telefonie für KMU

Business-Telefonie via Microsoft Teams

Remote Working mit Cloud-Telefonie und UCC

Helmut Freytag baut den Channel auf