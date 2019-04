SH Telekommunikation Deutschland sorgt für frischen Wind im Mobilfunk-Markt: Der Sparhandy.de-Betreiber hat die neue Endkunden-Marke "High" gestartet und will sich damit künftig auch als Mobilfunk-Provider stärker am Markt positionieren. Mit der neuen Marke setzt die EP-Tochter auf ein klares, einfaches und transparentes Produktportfolio und einen frischen Markenauftritt, der vor allem eine junge und preisbewusste Zielgruppe anspricht.

SH Telekommunikation ist bereits seit 2014 mit der "Sparhandy Allnet Flat" als eigenständiger Mobilfunk-Provider aktiv. Mit der Einführung von "High" trennt sich das Unternehmen nun von der "Sparhandy Allnet Flat" und migriert den bestehenden Kundenbestand in die neue Marke "High" - selbstverständlich ohne tarifliche oder finanzielle Nachteile für die Kunden. Auch bei der Vertriebsstrategie und dem Tarifportfolio geht das Unternehmen neue Wege: Während die "Sparhandy Allnet Flats" vor allem über das SH Endkundenportal Sparhandy.de vermarktet wurden, lässt sich "High" nun auch direkt über die neu gelaunchte Webseite buchen.

"Haben bisher Potenziale liegen gelassen"

Neben der Vermarktung über die eigene Webseite haben die Kunden außerdem die Möglichkeit, die neuen "High"-Tarife über Sparhandy.de und weitere Partner abzuschließen. Hier werden auch 24-monatige Laufzeit-Verträge erhältlich sein. Zum Marktstart gibt es über Sparhandy.de ein attraktives SIM-Only Einführungsangebot: Beim "High" 2 Tarif mit 24-monatiger Laufzeit (€ 12,50 monatlich) schenkt "High" allen Kunden die Grundgebühr des ersten Monats und legt noch einen Gutschein über 10 GB Datenvolumen (Datenvolumen nutzbar innerhalb eines Monats) oben drauf.

"Wir haben mit der 'Sparhandy Allnet Flat' in den vergangenen Jahren wichtige Erfahrungen als Mobilfunk-Provider sammeln können und waren mit der Entwicklung zufrieden. Es gab aber sicher noch Potenziale, die wir liegen gelassen haben. Deshalb war es nach fast fünf Jahren einfach an der Zeit für einen umfassenden Relaunch", so Wilke Stroman, Gründer und Geschäftsführer von SH. "Komplett inhouse haben wir eine neue Marke geschaffen, die wir nun mit großer Freude präsentieren. 'High' ist moderner, frischer, transparenter - kurzum: einfach besser! Wir freuen uns drauf!"