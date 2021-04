Die US-amerikanische Datto Inc., Tochterunternehmen der Vista Equity Partners aus Texas, hat mit Sharon Heidorn eine neue Marketing Managerin für die DACH-Region ernannt. Heidorn soll sich auf Channel- und Partnermarketing sowie auf die Nachfrage-Generierung fokussieren. Datto bietet weltweit Technologien und Dienstleistungen für Managed Service Provider (MSP) an.

Sharon Heidorn ist ausgewiesene Marketingexpertin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT- und Managed-Services-Branche. Heidorn kommt von Acronis, wo sie insgesamt acht Jahre zuerst für das Channel-Marketing in DACH und Osteuropa sowie die letzten drei Jahre für allgemeines Marketing der DACH-Region zuständig war. Weitere Stationen ihrer Karriere waren Quantum, Axis Communications und Ingram Micro.

Lösungen und Angebote für MSPs

„Die Anforderungen an Managed Service Provider werden mit zunehmender Digitalisierung des Mittelstands und steigenden Cyberbedrohungen immer komplexer“, sagt Alan Butler, Director EMEA Marketing. „Datto unterstützt MSPs dabei, in diesem anspruchsvollen Marktumfeld an der Spitze des Wettbewerbs zu stehen. Unser Marketing trägt einen großen Teil dazu bei und wir freuen uns sehr, mit Sharon Heidorn eine sehr angesehene und bestens vernetzte Expertin in unserem weltweiten Marketingteam begrüßen zu dürfen.“

„Datto nimmt mit seinem kompromisslosen MSP-Fokus und seinem Thought Leadership eine Sonderposition in der Managed Services-Branche ein“, erklärt Sharon Heidorn zu ihrem neuen Job. „Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu sein und mit gezielten Kampagnen und Aktionen zum weiteren Erfolg von Datto in der DACH-Region beizutragen.“