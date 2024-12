In Deutschland hat Sharp im November mit dem Partner Haubner & Siegmund IT Services GmbH (HS IST) angefangen, eine Sparte für Managed Services im Direktvertrieb aufzubauen. Noch beschränken sich die Aktivitäten auf Nordrhein-Westfalen mit Schwerpunkt im Raum Köln - aber bundesweite Aktivitäten sind geplant. Das Angebot umfasst von Cloud-Diensten (Microsoft 365) bis Remote Monitoring, Update- und Patchmanagement, Helpdesk-Services und Security Awareness Trainings eine breite Palette von Managed Services ab.

In Großbritannien und der Schweiz hatte sich Sharp schon früher auf diesen Weg gemacht. 2021 wurde in der Schweiz die Firma ITpoint als Keimzelle des dortigen Service-Geschäfts übernommen. Das wurde kurz darauf zusammen mit dem bereits 20ß19 übernommen britischen Unternehmen Complete I.T. (CIT) zum europäischen Sharp-Geschäftsbereich für IT-Services zusammengeführt. Im Mittelpunkt standen da noch Dienstleistungen rund um den IT-Service-Helpdesk.

Jetzt folgte mit der Übernahme von Apsia in Frankreich der nächste Schritt. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als, Anbieter von digitalen Transformations- und Cloud-Integrationsdienstleistungen. Damit wird die in Deutschland eingeschlagene Richtung auch in anderen Ländern weiter verfolgt. Apsia wird weiterhin unter eigener Marke auf dem französischen Markt tätig sein.

Allerdings ist auch Apsia eher ein vergleichsweise "kleiner Fisch": Die Franzosen erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von gut 22,5 Millionen Euro und beschäftigen aktuell etwas über 150 Personen. Dennoch erklärt Yoichi Tomota, President von Sharp Electronics Europe: "Die Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt für Sharp Europe, da wir auf diese Weise unsere Präsenz im Markt und unser Angebot im Bereich IT-Services in der Region noch weiter ausbauen und erweitern können."

