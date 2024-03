Erweiterte Funktionen und bessere Effizienz sind die wichtigsten Merkmale der beiden neuen MFP-Drucker aus der Color-Pro-Serie von Sharp. Sie sind auf den Print-on-Demand-Markt sowie Kunden ausgerichtet, die über zentrale Reprografieabteilungen (CRD) oder innerbetriebliche Druckeinrichtungen verfügen.

Bis zu 80 Seiten pro Minute in Farbe oder S/W

Der neue BP-90C70 druckt mit einer Geschwindigkeit von 75 Seiten pro Minute in Schwarzweiß, in Farbe sind es 70 Seiten pro Minute. Der ebenfalls neue BP-90C80 schafft sogar je 80 Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarzweiß.

Beide neuen Modelle verfügen über den bisher größten, integrierten Farb-Touchscreen von Sharp. Er ist 33,15 cm x 20,82 cm groß und mit einer verbesserten Multi-Touch-Steuerung ausgestattet. Dazu kommt ein Statusbildschirm, mit dem sich die Auftragswarteschlange überprüfen lässt.

Sowohl der BP-90C70 als auch der BP-90C80 sind mit Fiery-Print-Servern ausgestattet, um die Geräte zu entlasten und Druckaufträge zu verwalten. Verfügbar sind der externe Fiery-Print-Server BP-PE10 sowie der eingebettete Fiery-Print-Server BP-PE11. Sie nutzen die FS600-Pro- beziehungsweise FS600-Plattformen, um Workflows zu optimieren und für eine besonders hohe Farbgenauigkeit, -konsistenz und Bildqualität zu sorgen.

"Die beiden neuen Modelle sind speziell auf die Bedürfnisse von Light-Production-Standorten mit hohem Ausgabevolumen sowie für Unternehmen mit eigenen Hausdruckereien zugeschnitten", erläutert John Henze, VP of Sales and Marketing bei Fiery.

Breitet Papierauswahl

Mit den beiden neuen Modellen lassen sich zudem auf Standard-Papierformaten professionelle Prospekte, Broschüren und Booklets mit Frontbeschnitt erstellen. Dank dem optionalen langen Papiereinzug lassen sich auch Papierformate mit bis zu 668 mm Breite als Banner randlos bedrucken.

Sharp hat darüber hinaus die Druckauflösung auf bis zu 2.400 x 2.400 dpi erhöht. Dazu kommen Falz-, Rill- und Perforationswerkzeuge (optional GBC SmartPunch Plus). Die neuen MFP können eine breite Auswahl an Medienarten bedrucken, darunter auch gestrichenes, ungestrichenes und strukturiertes Material.

Nach Angaben von Sharp sind die beiden neuen MFP-Modelle ab sofort verfügbar.