Die Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH mit Sitz in München bringt mit der NEC FC-Serie eine neue Lösung auf den Markt, die mit Chip-on-Board-Technologie (CoB) ausgestattet ist. Die Module zeichnen sich durch hohe Kontrastwerte sowie besondere Energieeffizienz aus. Die Gehäuse wurden von der etablierten F-Serie übernommen, die für Robustheit, einfache Installation, frontseitige Wartung sowie flexible Nutzung bekannt ist.

Optimales Bild auch im Nahbereich

Dank dunkler Schwarztöne und hohen Kontrastwerten von bis zu 20.000:1 bringen die LEDs der NEC FC-Serie Inhalte besonders lebendig und bei jedem Umgebungslicht zur Wirkung. Die Module sind in drei feinen Pixelabständen von 0,95 mm, 1,2 mm und 1,5 mm erhältlich, sodass auch für kurze Betrachtungsabstände eine optimale Displayauflösung erreicht werden kann. Gleichzeitig ist die neue CoB-Technologie energieeffizienter und verbraucht laut Hersteller rund 40 Prozent weniger Strom als die Standard-SMD-LED-Technologie bei gleicher Helligkeit.

Die glatte Oberfläche schützt vor Staub und Tropfwasser. Dadurch eignet sich die FC-Serie vielseitig für den Einsatz an stark frequentierten Orten, wie etwa im öffentlichen Raum, an Bahnhöfen, Flughäfen, in Museen und Freizeiteinrichtungen oder in Unternehmen. Sharp/NEC verspricht eine sichere Investition, da die CoB-Technologie für robuste und langlebige Installationen stehe.

"Das bewährte Gehäusedesign im 16:9-Format unserer F-Modelle bringt Anwendern der FC-Serie eine Reihe von Vorteilen", so Nils Detje, Product Manager dvLED Solutions bei Sharp NEC Display Solutions Europe. "Es ermöglicht ihnen die einfache und schnelle Installation von wandmontierten oder freistehenden LED-Flächen, die sich gleichzeitig leicht skalieren lassen. So können sie ganz flexibel einzigartige Oberflächenformen und -größen schaffen, die ihren individuellen Anwendungsszenarien und den räumlichen Gegebenheiten entsprechen."

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Details zu den einzelnen Modularten der FC-Serie finden sich bei Sharp/NEC unter diesem Link.