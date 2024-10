Der japanische Printspezialist Sharp hat sein Produktportfolio um Synappx Cloud Print erweitert. Mit der neuesten Ergänzung der Synappx-Plattform erhalten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine Cloud-basierte Druckmanagementlösung, die kosteneffizient, sicher und benutzerfreundlich im Büro oder auch unterwegs eingesetzt werden kann. Mit sicherem Drucken und einem umfassenden Überblick über Druckaufgaben soll sie bei der Verwaltung der Druckprozesse in KMUs unterstützen.

Standortunabhängig via Cloud

Synappx Cloud Print ist entweder in Microsoft 365 in Verbindung mit Microsoft Entra ID oder Google Workspace integriert und will so verhindern, dass Unbefugte Zugriff auf sensible Dokumente oder Daten erhalten. Darüber hinaus verspricht die Plattform sicheres Pull-Printing und sichere Druckverwaltung, die Administratoren umfassend über die in ihrem Unternehmen stattfindenden Druckaufgaben informiert.

Neben Kosteneffizienz bietet Synappx Cloud Print sicheres Drucken sowie Druck-Accounting "as-a-Service" und erfordert somit keine Investitionen in die lokale Infrastruktur. Sie sei zudem einfach in Betrieb zu nehmen, zu nutzen und zu warten, so Sharp. Durch das Software-as-a-Service-Modell fallen Kosten nur auf Basis der tatsächlichen Nutzung an. Synappx Cloud Print wurde für das gesamte Sharp-Portfolio an MFPs und Druckern entwickelt, um eine einheitliche Nutzererfahrung über alle Systeme hinweg zu gewährleisten.

Das Dashboard zeigt zudem auch einen Nachhaltigkeits-Score an, der Nutzer in Echtzeit über ihr Umweltverhalten beim Drucken informiert. Administratoren erhalten standortunabhängig einen kompletten Überblick über alle Druckaufgaben innerhalb einer Organisation, können die Drucknutzung überprüfen, Berichte erstellen oder Richtlinien festlegen.

IT-Sicherheit für Geräte und Daten nach DSGVO

Für den Einsatz von Synappx Cloud Print wird auf Windows-Geräten eine SCP-Client-Software installiert, die der sicheren Verarbeitung von Druckdaten dient. Damit werden diese Daten durch die Firewall des Unternehmens geschützt und verlassen zu keiner Zeit die Netzwerkstruktur des Unternehmens. Sie werden auch nicht an die Cloud-Infrastruktur von Sharp weitergeleitet. Eine Datenübertragung an die Synappx-Cloud erfolgt lediglich für Nutzerauthentifizierungsdaten und Details der Druckaufträge.

"Synappx Cloud Print ist Druckmanagement leicht gemacht", so Torsten Bechler, Manager Product Marketing bei Sharp Business Systems. "KMU benötigen Lösungen, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, effizient, sicher und nachhaltig zu arbeiten. Deshalb hat Sharp eine leistungsfähige, vollständig Cloud-basierte Plattform entwickelt, um ihre Druckprozesse sicher und standortunabhängig zu verwalten und gleichzeitig nachhaltig zu drucken."

Das Sharp-Rechenzentrum für Synappx Cloud Print befindet sich in Frankfurt am Main und ist somit DSGVO-konform, da sämtliches Hosting innerhalb der EU erfolgt. Synappx Cloud Print ist ab sofort bei Sharp und seinen Partnern in Deutsch und den meisten europäischen Sprachen verfügbar. Weitere Informationen zur Software und den Systemvoraussetzungen bietet Sharp unter diesem Link.