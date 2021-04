Shopify, kanadischer Anbieter von E-Commerce-Lösungen für kleine und mittelgroße Händler, verdoppelte seinen Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich auf knapp 989 Millionen US-Dollar (819 Millionen Euro). Das ist etwas mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und deutlich mehr als Analysten im Durchschnitt auf dem Zettel hatten.

Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,26 Milliarden Dollar, was allerdings an Buchgewinnen aus dem Börsengang der Beteiligung Affirm, einem Fintech-Unternehmen, in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar lag. Im Vorjahr hatte Shopify einen Verlust von gut 31 Millionen Dollar verzeichnet.

Einen konkreten Jahresausblick wagt das Unternehmen zwar immer noch nicht, stellt aber ein weiterhin starkes, wenngleich etwas weniger schwungvolles Umsatzwachstum in Aussicht. Der Beitrag des ersten Quartals dürfte dabei der niedrigste sein, den größten Umsatzanteil werde das Schlussquartal beisteuern. Der Wandel hin zum Online-Handel werde sich fortsetzen, doch wahrscheinlich mit einem etwas normaleren Tempo als im Corona-Jahr 2020, hieß es weiter. Konsumenten dürften dann wieder mehr im stationären Einzelhandel einkaufen. (dpa/pma)